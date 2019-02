Die HSG hatte schon in der Hinrunde den Fünf-Siege-Lauf der Drittliga-Handballer aufgehalten. Ähnlich wie beim damaligen 25:27 aus Ahlener Sicht reichte dafür ein hauchzarter Vorsprung. In eigener Halle gewann das Team von Marcel Mutz mit 28:27 (19:13).

Mit ein bisschen mehr Zeit auf der Uhr – wer weiß? – wäre das vielleicht noch zu verhindern gewesen. Die Ahlener hatten sich nämlich in der Schlussphase der Partie immer weiter an ihren Kontrahenten herangerobbt. „Wir haben echt gefightet. Es ist zurecht noch knapp geworden“, lobte Sascha Bertow . „Wir hätten aber früher rankommen müssen. Und verloren haben wir das Spiel in der ersten Halbzeit“, lautete sein Fazit.

Spiel geht in Hälfte eins verloren

Der 13:19-Rückstand aus der ersten Hälfte war demnach der Kackpunkt. Nach ausgeglichenem Beginn mit wechselnden Führungen hatten sich die Hausherren in der 15. Minute mit dem 9:6 erstmals etwas abgesetzt. „Wir haben vorne unsere Würfe nicht gut vorbereitet und sind dann in ihre erste Welle gelaufen. Ich glaube, es waren so allein sechs Treffer in der ersten Hälfte. Das hat uns ein bisschen das Genick gebrochen“, so Bertow.

Der hatte mit einem Team-Timeout versucht gegenzusteuern. Doch über 16:11 (27.) und schließlich 19:13 bauten sich die Panther ein kuscheliges Polster auf.

Starke Aufholjagd bleibt unbelohnt

Die zweite Hälfte begann dann vielversprechend für die ASG, die zunächst auf 20:17 (39.) herankam und von einem „überragenden“ (Bertow) Mattes Rogowski und einem „sehr starken“ Jannis Fauteck angeführt wurde. Trotzdem hatten die Gäste kurz darauf mit 22:17 (42.) fast wieder genauso viel Holz vor der Brust.

Erneut kamen sie zurück, verkürzten zum 25:21 (50.) und machten es richtig spannend. Für mehr als den Anschlusstreffer durch Mattes Rogowski 14 Sekunden vor Schluss reichte es aber nicht mehr.

Statistik

ASG: Kroker, Tesch – Hunkemöller (1), Rogowski (10/3), Harbaum, Bekston, Fauteck (6), Hülsbusch (2), Hümmecke (2), Stukalin, Seifert, Lamke (1), Woigt, Wiencek (2), Wunderlich (1), Hinterding.

HSG: Eigenbrod, Conzen – Reinarz (7/2), Blum (6), Weiß (3), Aschenbroich (1), Überholz (4), Schneider, Hinkelmann (4), Wolter (2), Zapf, Arnaud (1).