Fortuna Walstedde beendet Vorwärts Ahlens Erfolgsserie

Dieses Mal servierten die Fußballer von Vorwärts Ahlen ihren Kontrahenten aus Walstedde die Punkte nicht auf dem Silbertablett. Trotzdem reichte eine ordentliche Vorstellung der Truppe von Übungsleiter Volker Laabs nicht aus, um Zählbares mit nach Hause zu nehmen.

Eine Unachtsamkeit der Gäste bei einem Eckball nutzte Fortunas Joel Lange eiskalt aus und erzielte per Kopf das Tor des Tages zum 1:0-Sieg der Fortuna. Damit sorgte er nicht nur für viel Erleichterung bei seinem Trainer Eddy Chart, sondern beendete auch die beeindruckende Serie der Ahlener von acht ungeschlagenen Partien in Folge.

„Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Leistung hat gestimmt“, zog Laabs Bilanz. „Die gerissene Serie wirft uns auch nicht um. Das sähe anders aus, wenn wir schlecht gespielt hätten, aber wir haben gut dagegengehalten“, ergänzte der Vorwärts-Coach.

Viel auf Sicherheit bedacht

Seinem Gegenüber, Eddy Chart, stand die Erleichterung nach dem Abpfiff ins Gesicht geschrieben. „Gerade nach der enttäuschenden Vorstellung gegen Enniger in der Vorwoche war das richtig gut für die Moral. Wir haben den Sieg erzwungen“, freute sich der Übungsleiter, der ohnehin geahnt hatte, dass das gegen den Tabellensiebten „keine Glanzvorstellung“ geben würde.

Fußball-Kreisliga A Beckum: Fortuna Walstedde – Vorwärts Ahlen 1:0 + Ahlener SG – SV Neubeckum 1/115

Insgesamt sahen die rund 100 Zuschauer kein spektakuläres Spiel. Beide Mannschaften waren auf viel Sicherheit bedacht, leisteten sich aber immer mal wieder den einen oder anderen Fehler. Dementsprechend verhalten tasteten sich die Teams in den ersten 20 Minuten ab. Erst nachdem ein von Petrus Tarambuskas geschossener Freistoß aus gut 20 Metern von Fortuna-Keeper Andreas Averhage im letzten Moment an die Latte gelenkt wurde (23.), nahm die Begegnung langsam an Fahrt auf.

Averhage hält den Sieg fest

Ein Flachschuss von Moritz Lüdemann verfehlte nur wenige Minuten später das Walstedder Gehäuse nur knapp (30.). Danach wurde es zwei Mal auf der Gegenseite brenzlig: Als Kai Northoff alleine auf Christian Splett zulief, behielt der DJK-Schlussmann die Nerven und parierte zum Eckball (33.). Im Anschluss lenkte Splett einen Kopfball von Nicolas Rosendahl aus kurzer Distanz über das Tor (35.).

Nach dem Seitenwechsel gingen die Walstedder durch Joel Lange in Führung (60.). Nur zwei Minuten später hatte Tarambuskas den Ausgleich auf dem Kopf, scheiterte aber am glänzend aufgelegten Andreas Averhage. Der junge Torhüter zeigte wenig später seine Klasse erneut, als er Tarambuskas mit einer Parade wieder zur Verzweiflung brachte (80.). „Andi hat uns den Sieg festgehalten“, hatte Chart für seinen Akteur noch ein kleines Sonderlob im Gepäck.

Vorwärts: Splett – Kühlmann, Maschke (81. Mehovic), Lüdemann, Klockenbusch, Popil (81. Nieddu), Tarambuskas, Dontsis, Ortmann, N. Uhlenbrock (76. Huesmann), Kroll

Fortuna: A. Averhage – Ernst, Freitag, Eckert, Gouw (65. Scheffler), J. Lange, Rosendahl, Vinnenberg (80. M Tiggemann), Ophaus (65. Hohn), Ka. Northoff, Beckmann

Die weiteren Partien im Überblick:

RW Vellern – Westf. Vorhelm 1:1

Bereits beim 1:1-Remis im Hinspiel hatten die Vorhelmer gegen den Aufsteiger Punkte liegen lassen. Auch beim zweiten Aufeinandertreffen reichte es für die Gäste nur für ein Unentschieden. Christian Gerdhenrich hatte den Tabellenfünften in Führung geschossen (45.), doch eine kurze Tiefschlafphase der Elf von Oliver Glöden brachte Vellern den von Sascha Plachetka erzielten Ausgleich (86.). „Das ist ärgerlich, dass es nur ein Remis geworden ist. Eigentlich haben wir die Partie im Griff und auch viel mehr ins Spiel investiert. Nur in der einen Situation schlafen wir und der Sonntagsschuss geht auch noch rein“, war Glöden enttäuscht. Ebenfalls unglücklich: Ein Distanzschuss von Lennart Pörschke traf nur das Aluminium.

ASK Ahlen – TuS Wadersloh 1:5

„Das war ein rabenschwarzer Tag“, war sich ASK-Coach Serkan Aldemir nach der deutlichen 1:5-Pleite in Wadersloh sicher. „Es hat nichts funktioniert. Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen, die Akteure haben das Spielsystem nicht befolgt und der Rückwärtsgang klemmte des Öfteren“, kritisierte der Übungsleiter. Für Wadersloh nutzten das drei Mal Felix Große Wienker (17., 43., 74.), und je einmal Malte Lepper (55.) und Simon Große Wienker (87.) aus. Zwischenzeitlich traf ASK-Neuzugang Anil Ikikardesler zum 1:2 (49.).

Germ. Stromberg – Germ. Lette 1:0

Im Duell der beiden Germanias setzten sich die Gastgeber aus Stromberg knapp mit 1:0 gegen Lette durch. Niklas Spiekermann erzielte nach dem Seitenwechsel den goldenen Treffer (56.) und besorgte so den ersten Pflichtspielsieg seit Anfang Oktober für den Drittletzten. Für die Gäste, die die Partie aufgrund eines Platzverweises (82.) nur zu zehnt beendeten, war es die zweite Pleite in Folge.

SV Benteler – SuS Enniger 1:3

Nach dem überraschenden 1:0-Erfolg in der Vorwoche gegen Walstedde haben die Ennigeraner nachgelegt. Dennis Rinke (4.) und Tristan Müller (33.) sorgten für eine komfortable Pausenführung. Im zweiten Durchgang erhöhte Rinke noch auf 3:0 (75.), bevor die Gastgeber fünf Minuten später durch Rouven Döring zum Anschlusstreffer kamen. Mehr als Ergebniskosmetik betrieb Benteler damit aber nicht mehr.

SpVg Oelde – Aramäer Ahlen 4:0

Am liebsten hätte sich Aramäer-Coach Christian Maschinski nicht zu dem Auftritt seiner Truppe in Oelde geäußert. Viel zu tief saß die Enttäuschung des Trainers über das, was er zuvor 90 Minuten lang hatte mitansehen müssen. „Das war eine absolut schlechte und blutleere Leistung. Es hat nichts gepasst und die richtige Einstellung habe ich bei meiner Mannschaft komplett vermisst“, ging der Übungsleiter mit seinen Akteuren hart ins Gericht. Senad Colic ließ in der Anfangsviertelstunde eine aussichtsreiche Torchance für die Gäste liegen. Danach spielten nur noch die Gastgeber, die durch Treffer von Nils Bollmers (20.), Nico Hanskötter (33.), Jonas Möhlen (67.) und Dennis Nüsken (77.) auch in der Höhe verdient mit 4:0 gewannen.

Ahlener SG – SV Neubeckum 1:1

Nach 18 Spielen ohne einen einzigen gesammelten Zähler punktete die Ahlener SG ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten aus Neubeckum. „Das Unentschieden hat sich die Mannschaft redlich verdient. Wir haben an die gute Leistung aus der Vorwoche angeknüpft“, bilanzierte Peter Kriesche, sSportlicher Leiter der ASG. Stellte Neubeckum das Schlusslicht in den ersten 25 Minuten noch vor Probleme, bekamen die Ahlener danach immer mehr Zugriff. ASG-Torwart Ferhat Kaya parierte im ersten Durchgang einen Strafstoß. Mike Richter war es dann nach der Pause, der die Hausherren in Führung schoss (61.). Danach drängten die Gäste auf den Ausgleich und egalisierten gegen erschöpfte ASG-Kicker durch Hans Walmann zum 1:1 (82.). In der Nachspielzeit flog ein Neubeckumer aufgrund groben Foulspiels mit Rot vom Platz (90.+3).

Westf. Liesborn – SC Roland Beckum II 3:0

Ohne große Mühe fertigte Westfalen Liesborn auch die Zweitvertretung des SC Roland Beckum ab. Sebastian Kampmann (3.) und Alexander Kampmann (38.) schossen den Tabellenführer in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel besorgte Moritz Erdelt das 3:0 und damit die Vorentscheidung (42.). Zudem kassierte ein Gäste-Akteur einen Platzverweis (42.). Nach der Pause verwalteten die Hausherren erfolgreich die Führung und bauten dadurch ihren Vorsprung auf die zweitplatzierten Neubeckumer auf neun Punkte aus.