Alles drin, alles dran: 5. Beyer-Girls-Cup hatte wieder viel zu bieten

„Ein weiterer voller Erfolg. Der Beyer-Girls-Cup ist eine Bereicherung für den Sportkalender in Ahlen“, freute sich RWA-Frauen-Abteilungsleiter Martin Temme . Selbst sein Kollege für die Männer, Angelo Daut, schaute vorbei und war voll des Lobes: „Ein tolles und sehr gut organisiertes Turnier. So etwas habe ich lange nicht mehr gesehen“.

Die Turnierleitung aus Werner Goedecke (Statistik) und Mario Wittkowsky (Mikrofon) hatten den Wettkampf bereits am Freitag in der Halle der Realschule eingeläutet. Mit den Frauen machten die ältesten Teilnehmerinnen den Anfang. Bei denen lieferten sich die SG Herringhausen/ Eickum und der amtierende Kreismeister TuS Wadersloh ein packendes Finale, in dem sich die Wadersloher mit 4:1 durchsetzten.

Kurioses Finale bei der U 11

Am Samstagmorgen ging es dann mit den jüngsten Fußballerinnen weiter. In der Altersklasse U 11 verlief das Endspiel hochdramatisch. Denn die Arminia aus Bielefeld führte gegen Borussia Emsdetten mit 2:1, als die Schlusssirene dröhnte. Ein letzter Schuss war allerdings noch abgegeben worden. Und während die Spielerinnen bereits zusammenliefen und feierten, rollte der Ball tatsächlich noch ins Tor.

Nach einigen Diskussionen zählte der Ausgleichstreffer. Somit musste ein Neun-Meter-Schießen entscheiden, in dem sich die Bielefelderinnen aber nicht mehr beirren ließen und mit 4:3 gewannen. Im Schulturnier holte sich anschließend die Barbara-Schule den Titel.

Münsteraner Teams dominieren U 13 und U 15

Bei den U 15-Mädchen schafften es die Mädels von RW Ahlen bis ins Halbfinale. Dort war allerdings Schluss. Die Gastgeberinnen wurden am Ende Vierter. Den Titel sicherte sich derweil der SC Westfalia Kinderhaus, der sich mit 2:1 gegen TuS Saxonia Münster durchsetzte.

Besser lief es für die U 13 der Gastgeber, denn die zog mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Saxonia Münster ins Finale ein. Dort unterlagen die Ahlenerinnen nach einer starken Leistung noch mit 1:2 gegen den SC Bielefeld.

Titelverteidiger RWA gewinnt U17-Turnier

Zum Abschluss des dreitägigen Beyer-Girls-Cups traten dann die U 17-Teams gegeneinander an. Hier war RW Ahlen der Titelverteidiger und unter großem Applaus wiederholten die Rot-Weißen diesen Sieg. Im Finale siegten sie mit 2:0 gegen die JSG Unna Billmerich.

„Das war ein toller Abschluss dieser drei wunderbaren Tage“, freute sich Organisator Marco Beyer und brach gleich noch eine Lanze für die Ultras von RW Ahlen, die seiner Ansicht nach bei den Frauen ihr Bestes für die heimischen Kickerinnen getan haben: „Es waren circa 40 Ultras in der Halle. Sie haben eine geile Stimmung verbreitet und sich tadellos benommen“, so Beyer.

6. Auflage ist bereits beschlossene Sache

Viel geboten wurde den Besuchern auch abseits des Spielgeschehens. Eine große Tombola, einen Kickertisch, einen Secondhandladen für Fußballbedarf und ein großes Buffet hatten die Verantwortlichen organisiert. Zudem sorgten die „Beyer-Bären“ als Maskottchen für Unterhaltung zwischen den Spielen.

Die Ergebnisse waren erstmals im Liveticker online, sodass jeder Interessierte stets auf dem Laufenden blieb. „Wir lassen uns immer wieder etwas Neues einfallen“, sagte Marco Beyer mit einem Lachen. Der Mitorganisator bedankte sich herzlich bei seinen Helfern, ohne die das Turnier nicht über die Bühne zu bringen gewesen wäre. Klar ist schon jetzt: Auch im kommenden Jahr soll es den Beyer-Girls-Cups wieder geben.