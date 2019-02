Ahlen -

LeichtathletikDie 45. Winterlaufserie in Hamm ist beendet. Beim abschließenden Halbmarathon belegte Amanuel Desale von der LG Ahlen in 1:17:43 Stunde, was Rang 13 bedeutete. In der Gesamtwertung der Serie wurde er in 2:50:04 Stunden Siebter von 402 Männern.