Nach der Verpflichtung von Merten Krings gab der Verein nun den Wechsel eines weiteren Akteurs des TV Emsdetten bekannt. So wird im Sommer der 23-jährige Rechtsaußen Marten Franke nach Hamm wechseln. Der gebürtige Mindener unterschreibt dort einen Zwei-Jahres-Vertrag.

„Ich freue mich sehr darauf. Ich sehe den Wechsel nach Hamm als den nächsten Schritt an und will mich dort weiterentwickeln“, erklärte Franke.

Künftig in die zweite Reihe zurücktreten wird dafür ASV-Urgestein Lars Gudat , der seit 2007 das Dress der Westfalen trägt. Gudat schreibt aktuell seine Master-Arbeit bei den Stadtwerken Hamm und will danach die Profi-Laufbahn beenden. Er wird dem ASV aber in der zweiten Mannschaft und als Stand-by-Profi zur Verfügung stehen.