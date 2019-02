Besonders in der männlichen Auswahl des Jahrgangs 2003 überzeugten gleich drei der Jungs und stellen damit ein Viertel der zwölf Plätze, die der HV Westfalen zu vergeben hatte. Die vierte Ahlenerin im Bunde ist Alina Lohoff aus der weiblichen B-Jugend (die WN berichtete).

Jan Holtmann , Tom Budde und Jannis Hoff zeigten sowohl in den Auswahl-Lehrgängen, als auch in der Oberliga-Saison herausragende Leistungen und sicherten sich so die Einladung. Das HLZ stellt damit das größte Kontingent an Spielern aus einem Verein. Mit Felix Brutzki ist sogar noch ein weiterer Ahlener Handballer für den erweiterten Kader nominiert.

Zur DHB-Leistungssport-Sichtung entsenden alle Verbände je 12 Spielerinnen und Spieler, die dann in einem viertägigen Sichtungsmarathon in allen Belangen des Handballsports auf Herz und Nieren getestet werden. So müssen sie neben ihren technischen und taktischen Fähigkeiten auch im athletischen und turnerischen Bereich überzeugen. Alles unter der Aufsicht der Jugend-Nationaltrainer und mit wissenschaftlicher Begleitung des Instituts für angewandte Trainingswissenschaften der Uni Leipzig (IAT).

. . . Tom Budde und Jannis Hoff. Foto: HLZ Ahlen

„Zur DHB-Sichtung zu fahren, davon träumen fast alle Jugendspieler, aber nur ganz wenige schaffen es tatsächlich. Darauf können die vier zu Recht stolz sein“, freute sich HLZ-Trainer Frederik Neuhaus und wies auf den langen Auswahlprozess hin, den die vier Talente bereits hinter sich haben. Im männlichen Bereich mussten sie sich gegen mehr als 1500 Mitbewerber in ihrer Altersklasse aus zwölf Handballkreisen mit rund 200 Mannschaften aus ganz Westfalen durchsetzen.