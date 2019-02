Die Pleite gegen den TuS Erndtebrück war erst wenige Minuten alt. Da hätten schon noch ein paar unbedachte Worte des Zorns über seine Lippen kommen können. RWA-Trainer Christian Britscho blieb aber auch schon da cool und beendete seine Ausführungen bei der Pressekonferenz mit einer positiven Feststellung: „Eines kann man meiner Mannschaft nicht absprechen: Sie hat bis zum Ende alles versucht“, sagte der Oberliga-Coach.

Fuhsy gelobt für die Mannschaft Besserung

Unter der Woche meldete sich nun Martin Fuhsy, der Ahlener Doppeltorschütze der Partie, auf der Facebook-Seite des Vereins ähnlich zu Wort: „Wir sollten nicht den Fehler machen und nach einem schlechten Spiel alles infrage stellen. Dafür haben wir uns vor der Winterpause und in den vergangenen Wochen einfach zu viel Positives aufgebaut“, schrieb Fuhsy. Und er versprach: „Ich spreche hier für die gesamte Mannschaft, wenn ich sage, dass wir schon im nächsten Spiel wieder unser anderes Gesicht zeigen werden. Das Gesicht, dass unseren Fans zuletzt einige Siege beschert hat.“

Testspiel-Niederlage gegen Lüner SV

Das nächste Pflichtspiel bestreiten die Rot-Weißen wegen der Westfalenpokal-Partien an diesem Wochenende (siehe Magazinkasten) erst am 10. März beim SV Schermbeck. Am Mittwochabend stand deshalb ein Test beim Westfalenligisten Lüner SV an. Diesen verloren die Ahlener mit 2:3.

Dabei waren aber etliche Akteure aus der U 19 und zuletzt verletzte Akteure wie Marco Fiore und Cihan Yilmaz zum Zuge gekommen. Letzterer markierte in der 12. Minute die 1:0-Führung. Die Gastgeber trafen allerdings in der 33., 39. und 82. Minute. Für RWA schoss Enes Güney den vorübergehenden Ausgleich zum 2:2 (54.).

RWA: Grabowski – Saritas (65. Mützel), Scholdei, Frede (65. Nieddu), Perschmann (46. Witt) – Grodowski, Fiore – Stroemer, Yilmaz (65. Budak), Kara (46. Schmitz) – Güney.