Triathlon liegt nach wie vor im Trend. Das beweisen die gefühlt jährlich mehr werdenden Veranstaltungen. Das bewies auch gerade wieder die Triathlon Convention. Das ist eine Messe, die am Wochenende in Langen stattfand und sich ganze drei Tage lang um Workshops und Vorträge zu den Themen Ausrüstung, Bekleidung, Ernährung und Training drehte. Schon bald, im nahenden Frühjahr, beginnt schließlich wieder die Saison der Ausdauersportler. Da gilt es für Cracks und solche, die es werden wollen, bestmöglich vorbereitet zu sein.

Anmeldeportal seit einem Monat freigeschaltet

Apropos Vorbereitung: Die hat auch für den Sassenberger Triathlon am Feldmarksee längst begonnen. Die Traditionsveranstaltung findet zwar erst in einem halben Jahr, am 4. August, statt. Doch das Anmeldeportal ist bereits seit dem 1. Februar geöffnet – und seitdem haben schon 300 Sportler zugesagt. Eine Zahl, die sich wirklich sehen lassen kann und die für die Beliebtheit der Veranstaltung spricht.

Große Änderungen sind für die 32. Auflage nicht geplant. Das Organisationsteam um Wettkampfleiterin Nicole Möllers und den Sportlichen Leiter Dirk Knappheide hält an Bewährtem fest. Dazu gehört auch der im vergangenen Jahr eingeführte „Rolling Start“, der von allen Seiten viel Zuspruch erhielt.

„Rolling Start“ findet Zustimmung der Teilnehmer

Anders als beim Massenstart, bei dem alle Teilnehmer einer Disziplin gleichzeitig in die Fluten springen, werden beim „Rolling Start“ Grüppchen anhand der geschätzten Schwimmzeit gebildet. Alle paar Sekunden wird ein Teil der Athleten auf die Strecke geschickt, um das Feld zu entzerren.

Ansonsten bleibt es bei den bewährten Strecken und Distanzen, wie sie Teilnehmer und Zuschauer aus dem vergangenen Jahr kennen. Die Volksdistanz (700 Meter Schwimmen, 22 Kilometer Radfahren und gut 5 Kilometer Laufen) zieht viele Hobbyathleten vor allem aus der Region an.

Auf der Kurzdistanz (1500 m, 44 km, 10 km) geht es unter anderem um die NRW-Meisterschaft und den Militär-Tri-Cup. Der Münsterland-Grand-Prix (1,7 km, 67 km, 15 km) und die Mitteldistanz (ca. 1900 Meter, 88 Kilometer, 20 km) runden das Programm ab.

Neu ist nur die Zahl der Startplätze für die beliebte Mitteldistanz: Für dieses Jahr wurde die Zahl um weitere 30 Plätze auf 90 erhöht – die ersten 70 sind bereits vergeben.