Nah dran, mehr nicht: Ahlener SG 3 unterliegt VfL Kamen

Ahlen -

Es will einfach nicht klappen mit dem dritten Saisonsieg der ASG-Dritten. Dabei hatten die Bezirksliga-Handballer gegen den Tabellenfünften VfL Kamen 50 Minuten lang auf Augenhöhe agiert. Nur, um am Ende doch wieder in eine frustrierende und deutliche 25:34 (10:13)-Niederlage einwilligen zu müssen.