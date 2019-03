RW Ahlens Jugendteams lösen Achtelfinal-Tickets

JSG Oeventrop-Freienohl – RWA U19 0:7

Trotz eines frühen Platzverweises haben die A-Junioren von Rot-Weiß Ahlen die Pflichtaufgabe in der zweiten Runde des Westfalenpokals souverän gelöst. Bei der JSG Oeventrop-Freienohl aus der Kreisliga gewann der Westfalenligist glatt mit 7:0.

„Die nummerische Unterzahl hat man nicht bemerkt“, befand RWA-Coach Marcel Stöppel. Die Anfangsviertelstunde war noch nicht mal ganz rum, als sein Schlussmann Leonard Beumer nach einer Notbremse zu Recht die Rote Karte sah (13.). „Das war ein Motivationsschub für den Gegner. Zum Glück haben wir dann aber zehn Minuten später das 1:0 gemacht“, so Stöppel.

Nach Marvin Mikas Führungstreffer (23.) erinnerte die Partie an ein Handballspiel, wie der Übungsleiter berichtete: „Wir haben den Ball gut laufen gelassen, es aber zunächst verpasst, das 2:0 zu machen.“

In Halbzeit spiegelte sich die Überlegenheit der Gäste dann schließlich auch im Ergebnis wider: Jona Deifuß (56./65./11m/72.), wiederum Marvin Mika (67.) und Sefa Ayaz (69./73.) schraubten die Führung in die Höhe und sorgten am Ende für einen standesgemäßen Erfolg der Rot-Weißen. Im Achtelfinale des Pokals trifft Ahlens U 19 nun am 24. März auf den SV Lippstadt.

RWA U 19: Beumer – Berger, Schwippe, Breuer, Glinka (68. Lücke), Erdur, Yerli, Mohammed (46. Ayaz), Özkara (14. Dulek), Mika (72. Saritas), Deifuß

RWA B1 – SV Rödinghausen 1:0

Auch im Pokal haben die B1-Junioren ihre Erfolgsserie aufrecht erhalten. Nach dem verdienten 1:0-Erfolg gegen den Westfalenligisten SV Rödinghausen legte RWA-Trainer Christopher Nilius seine Zurückhaltung ein Stück weit ab: „Natürlich bin ich zufrieden, wenn wir gegen eine klassenhöhere Mannschaft gewinnen. Es ist einfach überragend momentan, die Mannschaft spielen zu sehen. Es ist eine Ausnahmesaison!“

Rödinghausen startete überraschend defensiv. Wirklichen Nutzen aus ihrem Ballbesitz konnten die Hausherren aber zunächst nicht ziehen. Erst mit dem offensiveren Angriffspressing erarbeiteten sich die Rot-Weißen in Hälfte zwei gute Möglichkeiten. Patrick Schröter (60.), Joshua Harhoff (60.) und Lorent Rama (67.) vergaben jedoch die mögliche Führung. Auf der Gegenseite parierte RWA-Keeper Panagiotis Loukas in der 70. Minute die einzige gute Chance der Gäste glänzend.

Als es schon nach Verlängerung aussah, fiel der Siegtreffer: Eine Hereingabe von Alper Lafci bugsierte Rödinghausens Julian-Norbert Czaja ins eigene Netz (76.). Am 24. März ist nun im Achtelfinale der FC Schalke 04 an der Werse zu Gast.

RWA B1: Loukas- Lücke, Dinler, Cetin, Pul, Koc (65. Rama), Gueye, Rinschede (65. Lafci), Mitakezos (40. Harhoff), Darama, Schröter (80. Pohl)