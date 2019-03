Bei der Ahlener SG heißt es in zwei Monaten Abschied nehmen. Rückraum-Recke und Abwehrspezialist Kai Bekston wird den Verein zum Saisonende verlassen. Der 28-jährige Dortmunder wird sich nach sechs Jahren bei der Ahlener SG neu orientieren. „Wir danken Kai für seinen Einsatz. Er hat einen großen Anteil an dem Aufstieg in die Dritte Liga und der sportlichen Weiterentwicklung der Mannschaft“, so ASG-Geschäftsführer Andreas Bartscher.

Trainer Sascha Bertow fügt hinzu: „Kai hat sich bei uns zu einem guten Drittliga-Spieler entwickelt. Er gehört zu den tragenden Säulen in der Abwehr und es ist immer Verlass auf Kai – auf und neben dem Spielfeld.“ Die Kaderplanung des Drittligisten soll zeitnah beendet werden, wie Sportlicher Leiter Thomas Lammers bereits vor einigen Wochen ankündigte.