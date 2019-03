Siegerduo steht wieder in Startlöchern

Vorhelm -

Seit 1994 eröffnet der Straßenlauf „Rund um die Wibbeltkapelle“ im Frühjahr die Ahlener Leichtathletik- und Laufsaison. Am Sonntag geht die Traditionsveranstaltung in Vorhelm bereits in die 27. Runde. Als Wertungslauf des Kreis-Beckum-Cups ist die Veranstaltung zudem fester Bestandteil im Kalender der heimischen Starter.