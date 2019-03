Kein Tempo, zwei Mal Rot: SVE Dolberg unterliegt überraschend Werler TV

Bei diesem Ergebnis muss man zwei Mal hinschauen. Doch auch dann ändert es sich nicht. Völlig überraschend haben die Handballerinnen von Eintracht Dolberg, Zweite in der Bezirksliga , ihr Nachholspiel beim bis dahin Drittletzten Werler TV mit 23:26 (14:15) verloren. Zur Erinnerung: Im Hinspiel hatte es noch einen 41:7-Kantersieg des SVE gegeben. Der fing sich in Werl – selten genug im Frauen-Handball – auch noch zwei Rote Karten ein.

Was da los war? Darauf hat Sebastian Kastner eine ziemlich klare Antwort: „Das haben wir ziemlich verbockt“, lautete das Fazit des Trainers. „Wir hatten null Tempo im Spiel, sind mit dem vielen Harz nicht klar gekommen und haben dadurch viele technische Fehler produziert. Und alles, was wir aufs Tor gebracht haben, landete am Pfosten oder ging drüber“, so Kastner.

SVE leistet sich viele Fehler

Das war die Kurzform einer Partie, die den Eintracht-Handballerinnen wohl noch einige Zeit in Erinnerung bleiben wird. Die etwas längere geht so: Nach 4:2-Führung (10.) mussten die Gäste mit dem 6:6 nach einer Viertelstunde den Ausgleich hinnehmen und lagen in der 23. Minute knapp mit 9:11 hinten. Kurz darauf beim Stand von 10:13 folgte die erste Rote Karte gegen Dolbergs Lisa Kreitinger (26.). Die hatte ihre Gegenspielerin tatsächlich erwischt. „Unabsichtlich“, wie Kastner betonte, „aber die Rote kann man geben.“

Bis zur Pause ließ sich der SVE dennoch nicht abschütteln. Und auch danach war es eine ganze enge Partie. Nur, dass die Gäste eben nie zum Ausgleich kamen und einem Tor Rückstand hinterherliefen, auch noch beim Stand von 17:18 in der 43. Minute. Dann setzte sich Werl zunächst um vier Tore ab (17:21; 46.), ehe die Dolber wieder heranrückten.

Zweite Rote findet Kastner unverständlich

Sechs Minuten vor dem Ende schließlich die zweite Rote gegen Aline Thier, für die Kastner überhaupt kein Verständnis hatte. „Das war eine ganz normale Abwehraktion. Eine 1,50-Meter-Frau läuft in eine Zwei-Meter-Frau rein und fällt dann hin. . . Das ist niemals Rot“, so Kastner, der sich kurz zuvor selbst eine Zwei-Minuten-Strafe eingehandelt hatte. Auch die hatte er nicht nachvollziehen können. Doch trotz des Rückschlags kamen die Dolbergerinnen noch einmal auf 22:23 (55.) heran. Mehr allerdings nicht.

Zu Hause gegen den Tabellenvorletzten TV Beckum hofft Kastner nun am Sonntag auf eine entsprechende Reaktion. „Ich erwarte auch, dass es so kommt. Diese Niederlage hat uns alle ganz schön geärgert“, sagt der Coach.

SVE: Borgerding, Meininghaus – Mächling, Sahm, Penger (2), Krupski (5/5), Falk (3), Kaplan, Czajor (2), Westerfellhaus (2), Thier (2), Kreitinger (5/1), Kocker (1).

Anwurf: Sonntag 17 Uhr