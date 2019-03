Die 22:27-Niederlage im Spitzenspiel gegen den HC TuRa Bergkamen 2 war ein Dämpfer, das ja. Sie hat aber nicht dazu geführt, dass die Handballerinnen der Ahlener SG ihre Ambitionen komplett begraben haben. „Wir haben es nicht mehr selbst in der Hand, ob wir aufsteigen. Aber wir haben noch acht Spiele. Es ist noch gar nichts abgehakt“, macht Dogan Aydogdu sich und den Seinen Mut.

Einen weiteren Ausrutscher darf sich die ASG allerdings nicht mehr erlauben. Am Sonntag (15.45 Uhr) gastiert die ASG beim Bochumer HC, dem sie beim 34:23-Sieg im Hinspiel eindrucksvoll die Grenzen aufzeigte. Direkt im Anschluss kündigte deren Trainer Jens Bernstein eine Revanche fürs Rückspiel an. Die Chancen stehen dafür stehen gut: Die Bochumerinnen haben zuletzt sechs Siege am Stück gelandet, darunter ein 28:21-Erfolg bei Tabellenführer Haltern-Sythen. Der ASG fehlen Svenja Ortmann und Marie Deventer.