Vergesst „Eberhard“: Beim Wibbeltlauf stürmt Jonas Barwinski

Sturmtief Eberhard ließ die Veranstalter der TuS Westfalia Vorhelm und der LG Ahlen zittern. Dass am Sonntag dann trotz der Witterungsbedingungen über 270 Läufer zur 27. Ausgabe des Straßenlaufes „Rund um die Wibbeltkapelle“ kamen, überraschte nicht nur die Organisatoren, sondern zeugt auch vom hervorragenden Ruf der Veranstaltung in der heimischen Laufszene.

Zwar fehlte Philipp Kaldewei (LV Oelde) aufgrund von Wadenproblemen und es kam daher nicht zum angekündigten Zweikampf zwischen dem Rekordsieger aus Stromberg und dem heimischen Titelverteidiger Amanuel Desale. Dennoch trafen zwei altbekannte Gesichter aufeinander. Vorjahressieger Amanuel Desale bekam es auf der Zehn-Kilometer-Strecke durch das Schäringer Feld mit seinem ehemaligen Trainingskollegen Jonas Barwinski zu tun.

Lockere Beine dank Trainingspause

Dieser hatte im vergangenen Jahr der LG Ahlen den Rücken gekehrt und startet von nun an im Kreis für den Verein Fit2Run-Beckum. Auf seinen ersten großen Laufauftritt in diesem Jahr hat sich der Verbandsliga-Triathlet gut vorbereitet. „Am Vortag habe ich extra keine Trainingseinheit mehr gemacht, damit ich lockere Beine habe“, bekannte Barwinski.

Leichtathletik: 27. Straßenlauf „Rund um die Wibbeltkapelle" in Vorhelm 2019

Leichtathletik: 27. Straßenlauf „Rund um die Wibbeltkapelle" in Vorhelm 2019

Auf seinem wöchentlichen Trainingsplan stehen normalerweise zweimal Schwimmen, zweimal Radfahren und vier Laufeinheiten. Den Feinschliff für die schnellen letzten Meter holt sich der 21-Jährige bei der DJK Gütersloh. Und genau diese neugewonnene Spritzigkeit für den Schlussspurt machte sich Barwinski auf dem letzten Streckenabschnitt der zehn Kilometer langen Hauptdistanz zu Nutze.

Sprint vorm Ziel bringt Entscheidung

„Ich wusste, dass ich auf den letzten Metern deutlich stärker bin als Amanuel und habe es dann auf den Sprint ankommen lassen“, sagte er selbstbewusst. 200 Meter vor dem Ziel am Sportplatz in Vorhelm löste sich Jonas Barwinski dann aus dem Windschatten seines früheren Trainingskollegen und holte sich in 34:28 Minuten erstmals den Sieg beim Wibbeltlauf.

„Bis dahin war ich die meiste Zeit vorne. Als er dann angezogen hat, musste ich ihn laufen lassen“, sagte Amanuel Desale als fairer Zweiter, der nur vier Sekunden später ins Ziel lief. Dritter wurde der Vorjahresfünfte Jannis Rohden von der LG Ahlen mit 35:57 Minuten. Bei den Frauen setzte sich Merlene Feldmann vom TV Beckum gegen Theresa Hunkemöller im Trikot der LG Ahlen durch.

Hunkemöller mit neuer Bestzeit

Hunkemöller gewann in der Altersklasse W20 den Kreismeistertitel in neuer persönlicher Bestzeit von 43:46. „Sie hat sich bei diesen widrigen Bedingungen richtig gequält, das war für mich wirklich sensationell“, lobte ihr Trainer Ralf Gosda. Rang drei ein der Frauenwertung holte sich Ruth Hahne vom LV Oelde.

Keinesfalls verstecken hinter den Erwachsenen musste sich der Vorhelmer Liam Morton, der mit einem erfolgreichen Doppelstart beeindruckte. Mit deutlichem Vorsprung entschied der Athlet der TuS Westfalia Vorhelm den Schülerlauf über 2,1 Kilometer in 8:55 Minuten für sich. Dabei ließ er auch die teilweise deutlich ältere Konkurrenz hinter sich. Nur zweieinhalb Stunden später stand der noch der U10 angehörige Jungspund erneut an der Startlinie, um die fünf Kilometer nach 23:54 Minuten ins Ziel zu bringen.

Oelder Nachwuchs auf dem Podest

Den Sieg in diesem Rennen holte sich derweil Sascha Thiel in 17:26 Minuten vor den beiden U16-Athleten Fynn Landwehrjohann und Leonel Nhanombe (beide LV Oelde). Einen ganz starken Eindruck machte die schnellste Frau. Sarah Metz vom VfB Salzkotten gewann in 19:30 Minuten und kam als Fünfte der Gesamtwertung ins Ziel. Das Podest komplettierten Larissa Thiele (LV Oelde) und Lara Schieke (LC Solbad Ravensberg). Schnellste Ahlenerin wurde Josefine Rusak in 22:11 Minuten. Eine große Teilnehmerresonanz gab es insbesondere beim Bambinilauf, bei dem fast 50 Kinder um die Wette liefen.

Nach anfänglichen Bedenken aufgrund der Wetterlage zeigte sich Mitorganisator Frank Schwarte von der TuS Westfalia Vorhelm mehr als zufrieden. „Der Wibbeltlauf wird zur Tradition, das merkt man jetzt. Einfach nur der Hammer, dass trotz solcher Bedingungen so viele Läufer aus der Umgebung in unser Dorf kommen. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet und freuen uns jetzt umso mehr auf das nächste Jahr im Rahmen unseres Vereinsjubiläums.“