Marvin Brüggemann kehrt nach einem Jahr beim Bezirksligisten SV Drensteinfurt im Sommer zu Westfalia Vorhelm zurück. Der 25-Jährige soll dabei die Offensive des A-Ligisten weiter verstärken. Dennis Averhage, der nach zwei Jahren als Trainer beim SC Hoetmar ebenfalls zurück ins Wibbeltdorf wechselt, setzt große Hoffnungen in seinen ehemaligen Schützling, den er bereits von 2012 bis 2017 in Vorhelm trainierte: „Wir wissen, wen wir da zurückholen. Ich denke, dass er sich in dem Jahr fußballerisch und charakterlich weiterentwickelt hat. Für uns soll er einen wichtigen Part im nächsten Jahr übernehmen.“ Unterdessen ist auch das Trainerteam für die kommende Saison komplett. Neben Averhage werden Marcel Milleville und Simon Büscher als Co-Trainer fungieren.