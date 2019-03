Das für Sonntagnachmittag angesetzte Heimspiel des Oberligisten Rot-Weiß Ahlen gegen die Sportfreunde Siegen fällt aus. Eine Platzkommission hat den Rasen begutachtet und ihn gesperrt. „Das ist ärgerlich, denn wir hätten super gerne gespielt. Aber es werden vermutlich noch andere Partien ausfallen, so dass wir kurzfristig einen adäquaten Gegner für ein Testspiel auftreiben werden“, sagt Trainer Christian Britscho. Ein neuer Termin für die Begegnung mit Siegen steht noch nicht fest. Das nächste Meisterschaftsmatch bestreiten die Rot-Weißen am Sonntag, 24. März, in Holzwickede.