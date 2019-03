Mit ihrer 21:23-Niederlage beim Bochumer HC haben sich die Handballerinnen der Ahlener SG endgültig aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet. Die flaue Darbietung seiner Mannschaft habe sich schon beim Wurftraining mit Co-Trainer Jan-Sören Smedt angedeutet.

„Da war das, was aus dem Rückraum kam, auch schon nicht so doll“, erinnert sich Trainer Dogan Aydogdu . Komplett abschenken soll sein Team den Rest der Saison aber nicht. „Wir müssen wieder richtig in Form kommen“, sagt Aydogdu, dem noch immer „ein Platz unter den Top drei“ in der Endabrechnung vorschwebt. Dazu braucht es aber einen Sieg am Samstagabend (19.30 Uhr) in der Friedrich-Ebert-Halle gegen den TV Mengede.