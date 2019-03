Ob das der entscheidende Schritt zum Klassenerhalt war, muss sich zeigen. Auf jeden Fall war der knappe 23:21-Erfolg der Ahlener SG 3 beim Lüner SV aber ein ganz wichtiges Puzzlestück auf dem Weg dorthin. Denn damit distanzierte der Vorletzte der Bezirksliga das Schlusslicht um nunmehr sechs Punkte. Und voraussichtlich steigt nur eine Mannschaft ab.

Schon der Start war der Mannschaft von Dustin Osthues geglückt. Die führte in Lünen mit 3:0 (4.) und 5:4 (11.), geriet dann aber in schwieriges Fahrwasser, weil die Hausherren immer besser wurden. Der LSV übernahm in der 17. Minute erstmals die Führung (7:8) und zog bis kurz vor der Halbzeit sogar um drei Treffer davon. Das 10:13 (29.) ließ der Bezirksligist aus Ahlen aber immerhin noch auf ein 12:13 schrumpfen.

Und nach der Pause legten die Gäste den Grundstein für ihren späteren Erfolg. Per Vier-Tore-Lauf zogen sie auf 16:13 weg (38.). Allerdings war der Gegner damit noch nicht geschlagen. Noch zweimal drohte die Partie zu kippen – beim Stand von 16:15 (46.) und 20:20 (56.). Carsten Funke, Maximilian Podorf und Lars Westhues steuerten dann aber die entscheidenden Treffer bei.

ASG 3: Thiel, Wilmes – Heyna, Wessel, Tinter, Podorf (7/5), Schröder, Westhues (6), Lorentz (3), Ja. Britt, Bergmann (4), Salewsky, Funke (2), Sczech (1).