Seine Dolberger Damen hatten sich im Derby beim Schlusslicht ganz schön schwer getan, aber immerhin noch mit 19:12 (9:6) gewonnen.

Dass so wenig Tore fielen, lag vorwiegend an den vielen technischen Fehlern im Angriff. „Die Abwehr war dagegen in beiden Halbzeiten gut“, hob Kastner das Offensichtliche hervor. Die anfängliche 2:1-Führung der Gastgeberinnen drehte die Eintracht zum 3:2 (9.) und 9:6. Das war dann auch tatsächlich schon das Halbzeitergebnis.

Direkt nach der Pause machten die Dolbergerinnen den Sack mit einem 5:1-Lauf zum 14:7 zu. „Ich habe den Mädels gesagt, dass sie nicht so viel beim Wurf nachdenken sollen. Das hat in dieser Phase ganz gut geklappt“, so Kastner. In Gefahr geriet der Sieg danach nicht mehr. –

SVE : Holling, Meininghaus – Dettmer, Sahm (1), Penger (2), Krupski (2/2), Falk (5), Mächling, Kaplan (1), Czajor, Pomplun (2), Westerfellhaus (2), Thier (3), Kocker (1).