Reiten: S-Dressur in Vechta

Ahlen -

Für Luna Laabs ist der Start in die Saison geglückt. Mehr als das: Bei einem Turnier in Vechta wollte die junge Ahlenerin weitere Erfahrung in der S-Klasse sammeln und landete mit ihrem selbst ausgebildeten Pferd Willy gleich zwei Mal auf dem Treppchen.