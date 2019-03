Der Kampf um den Verbleib in der Handball-Verbandsliga bleibt hochgradig spannend. Nicht nur für die ASG-Reserve selbst, die mittendrin steckt, sondern insgesamt. Denn selten zuvor lieferten sich zu diesem Zeitpunkt der Saison gleich vier nahezu punktgleiche Teams ein so heißes Rennen. Es läuft alles auf ein Foto-Finish hinaus.

Mit jeweils 20 absolvierten von 26 Partien und 13:27 Punkten haben die Ahlener SG 2 als Tabellenvorletzter und der ASV Senden (13.) derzeit die minimal schlechteren Karten. Direkt davor stehen mit LIT Tribe Germania 2 und der Spielvereinigung Steinhagen zwei weitere Vereine bei 13:25 Punkten (19 gespielte Begegnungen). Und der Vier- ist streng genommen sogar ein Fünfkampf. Denn TuS Nettelstedt 2 ist mit 9:29 Zählern ebenfalls noch nicht komplett abgemeldet.

Gäste reisen wohl mit den starken A-Jugendlichen an

„Wir haben noch sechs Spiele – so langsam müssen wir anfangen, auch die besseren Teams zu schlagen“, sagt Ahlens Coach Thorsten Szymanski deshalb. Angesichts der Tabellenkonstellation zählen aber vor allem Erfolge gegen direkte Konkurrenten doppelt und dreifach. Und genau gegen einen solchen geht es für seine Mannschaft am morgigen Samstag. Dann ist LIT Tribe Germania 2 zu Gast in der Friedrich-Ebert-Halle.

Die Gäste aus Nordhemmern haben seit sechs Partien keinen Sieg mehr eingefahren. Das heißt aber für Szymanski gar nichts. Denn: „Bei denen weiß man nie genau, welche Truppe da kommt. Deren A-Jugend liegt in der Bundesliga auf dem dritten Platz. Das ist schon eine Aussage, finde ich. Und wenn sie die Jungs dabei haben, sind sie ein anderes Team“, weiß „Schimmi“. Er befürchtet, dass es am Samstag genau so kommen wird, denn die A-Jugend hat spielfrei.

Kreisläufer Lukas Hinterding zuletzt angeschlagen

Aus der eigenen A-Jugend hat sich der ASG-Coach zuletzt auch bedienen müssen, weil Lukas Hinterding mit Knieproblemen kurzfristig passen musste. Deshalb kamen Tobias Filthaut und Jonas Wieneke zu ihrem ersten Einsatz bei der Zweiten.

Die Pause für Hinterding soll indes nur eine Vorsichtsmaßnahme bleiben. „Wir wollen mal nicht hoffen, dass er etwas Ernstes am Meniskus hat“, sagt Szymanski. Einen solchen Ausfall könnte er in der entscheidenden Saisonphase nicht gebrauchen.

Anwurf: Samstag, 19.15