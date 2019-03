Vom Jäger zum Gejagten: Vorwärts empfängt Aramäer Ahlen

„Wir sind in einer umgedrehten Rolle im Vergleich zur vergangenen Woche“, erklärt auch Vorwärts-Übungsleiter Volker Laabs vor dem Duell mit dem Stadtrivalen. Der hat mit 31 Punkten nur zwei Zähler weniger als die Kicker vom Lindensportplatz gesammelt. „Aramäer wird ein ähnlich schwerer Gegner wie ASK. Wir dürfen die nicht unterschätzen – gerade, weil ich weiß, dass die alle einen guten Fußball spielen können“, sagt der Coach des Tabellensechsten.

Bei einem Sieg hätten die Vorwärtsler – vorausgesetzt die Konkurrenz spielt mit – sogar die Chance, einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Saisonziel (Top fünf) zu machen. Schließlich könnte der vierte Platz winken, wenn ASK in Vorhelm nicht gewinnt und Wadersloh keine drei Punkte in Enniger holt.

Dafür muss die Laabs-Truppe aber erst einmal selbst das Derby gewinnen. „Aramäer spielt einen schmucken Ball nach vorne. Darauf werde ich meine Jungs aber einstellen. Wir werden aus einer kompakten Defensive nach vorne agieren“, sagt Laabs.

Sein Amtskollege von Aramäer, Christian Maschinski , bewertet die Aufgabe bei Vorwärts derweil als „dicken Brocken“. „Es wird zwar sau schwer, aber wir haben dennoch eine Chance. Meine Jungs sind alle heiß und geil auf die drei Punkte“, offenbart der Übungsleiter des Tabellenachten. Die Fußballer aus dem Sportpark Nord haben die letzten beiden Partien gegen Enniger (3:1) und Wadersloh (2:1) gewonnen und sind ebenfalls gut drauf. „Die Stimmung im Team ist gut. Wenn die Einstellung wie zuletzt passt, können wir jeden schlagen“, bemerkt Maschinski. Allerdings weiß er auch: „Wenn der Kopf nicht mitspielt, können wir auch gegen jeden verlieren.“

Die Defensive der Aramäer-Kicker hat zuletzt nicht so viel zugelassen. Dafür sieht der Coach nun aber noch Verbesserungsbedarf in der Chancenverwertung. „Wir müssen vor dem gegnerischen Tor kaltschnäuziger werden“, fordert er. Das sagt er, obwohl er gleichzeitig um den Unterhaltungswert seiner Elf weiß – im Guten wie im Schlechten: „Unsere Spiele entwickeln sich gewöhnlich mehr Richtung Spektakel mit vielen Toren. Einen dreckigen 1:0-Sieg würde ich aber auch mal nehmen.“

Personell sieht es bei den Gastgebern wieder besser aus: Stefanos Dontsis kehrt genauso wie Petrus Taramsbuskas, Patrick Huesmann und Niclas Uhlenbrock zurück ins Team. Bei Aramäer werden derweil David Sari, Merter Erduvan, Senad Colic und wahrscheinlich Dennis Jeball sowie Pascal Schomaker ausfallen.

Sonntag, 15 Uhr

Oktay Demir von der Ahlener SG Foto: Marc Kreisel

Ahlener SG – Germania Stromberg

Eine starke Halbzeit reichte den Kickern von ASG in der vergangenen Woche nicht, um beim Spitzenreiter in Liesborn Punkte zu holen. Spielertrainer Kemal Gemec und Akin Demirci trafen zwar für das Schlusslicht, doch am Ende hieß es 2:5. Nun wollen die Ahlener gegen den Drittletzten aus Stromberg über 90 Minuten guten Fußball zeigen. „Wenn wir so auftreten wie gegen Liesborn im ersten Durchgang, nehmen wir gegen Stromberg was Zählbares mit“, ist sich Peter Kriesche sicher.

Der Sportliche Leiter von ASG vermutet, dass der Drittletzte sehr defensiv agieren, die Räume eng machen und auf Konter spielen wird. „Wir werden aber versuchen, unser Spiel aufzuziehen. Dann werden wir auch in der Lage sein, Torchancen zu kreieren“, so Kriesche weiter. Verzichten müssen die Gastgeber auf Ali Duman. Der Einsatz von Oktay Demir ist fraglich.

Sonntag, 15 Uhr

Wird es für Westfalia Vorhelm wieder ernst? Zuletzt musste der A-Ligist zwei Mal zwangsweise pausieren.

Westfalia Vorhelm – ASK Ahlen

„Die Jungs sind heiß. Nur Training macht auf Dauer ja auch keinen Spaß“, erzählt Vorhelms Übungsleiter Oliver Glöden nach den zuletzt zwei unfreiwillig spielfreien Wochen. Zuerst war die Partie gegen Walstedde witterungsbedingt ausgefallen, dann die Begegnung in Benteler. Letztere wird nun am Donnerstag, 11. April, nachgeholt. Anstoß ist dann um 18.30 Uhr. Vorher sieht der Spielplan aber unter anderem noch das Derby gegen ASK vor. „Ich bin jetzt guter Dinge, dass wir am Sonntag spielen“, sagt Glöden.

In ASK sieht der einen spielstarken Gegner mit einer guten Qualität und individuell starken Einzelspielern. „Das wird wie im Hinspiel eine harte Aufgabe. Wir werden aber alles geben, um oben dranzubleiben“, betont der Vorhelmer Coach. Sein Gegenüber, Serkan Aldemir, hatte zuletzt nicht so gut lachen. Nur vier Punkte holte seine Truppe in den vier Partien nach der Winterpause. Gegen Vorwärts Ahlen gab es in der Vorwoche eine 0:3-Pleite.

„Wir müssen zusehen, dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen. Wir haben das Potenzial, müssen es aber auch abrufen“, fordert er. „Wir wollen in Vorhelm ein Zeichen setzen, dass wir nicht umsonst da stehen, wo wir im Moment sind“, ergänzt der Übungsleiter des Tabellenvierten. Bei ASK fehlt nur der gesperrte Yunus Tunc. Bei Vorhelm wird Philipp Woestmann nicht dabei sein. Zudem ist Dominik Bergedieck angeschlagen.

Sonntag, 15 Uhr