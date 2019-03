Aufholjagd wird nicht belohnt: Ahlener SG 2 unterliegt LIT Tribe Germania 2

Die Lage bleibt ernst für die ASG-Reserve. Daran hat auch die Begegnung mit LIT Tribe Germania 2 nichts geändert. Die 26:30-Heimniederlage war für den abstiegsbedrohten Verbandsligisten ein weiteres Spiel aus der Kategorie „viel Aufwand, wenig Ertrag“. Die Szymanski-Sieben hatte zwar einen 12:18-Halbzeitrückstand in eine zwischenzeitliche 24:23-Führung verwandelt, stand aber am Ende wieder mit leeren Händen da.

Tobias Möllenhecker mit starken neun Treffern

Selbst die neun Tore eines starken Tobias Möllenhecker halfen nicht. Die letzten zwölf Minuten gehörten eindeutig den Gästen, die mit einem 2:7-Lauf doch noch den Sack zumachten. In der Gesamtschau hatte die ASG-Zweite die Partie aber eher durch den Fehlstart vor der Pause verloren.

Handball-Verbandsliga: Ahlener SG 2 - LIT TRIBE Germania 2 1/49 Handball-Verbandsliga: Ahlener SG 2 - LIT TRIBE Germania 2 Foto: Lars Gummich

Fehlstart in Hälfte eins bringt dicke Hypothek

Gleich von Beginn an lief sie einem 0:4 aus der 6. Minute hinterher. Nach acht Zeigerumdrehungen und beim Stand von 1:5 sah sich Trainer Thorsten Szymanski zum Team-Timeout genötigt. Wirklich besser wurde es aber auch danach nicht, wie die Zwischenstände von 4:11 (17.) und schließlich 12:18 verraten.

Die Ahlener schleppten also eine dicke Hypothek mit in den zweiten Durchgang. Dafür machten sie es dann außerordentlich gut: Gerade neun Minuten nach Wiederbeginn schnupperten sie beim Stand von 19:21 am Ausgleich. Weitere neun Minuten später gelang Ruven Osthaus die erste und auch einzige Führung der Hausherren zum 24:23 (48.). Danach kam nicht mehr viel.

ASG 2: Frochte, Hüsken – Michalczik (1/1), Hubbig (3), Gatzemeier, Horn (2), Bogdanowicz (2), Möllenhecker (9), Lauenstein (1), Osthaus (3), Filthaut (2), Rotert, Hinterding (3).