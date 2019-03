Noch tiefer im Abstiegskampf: RW Ahlen wuchert in Holzwickede mit den Chancen

Jedenfalls nicht, wenn man die Leistungen der Gäste in Relation zum Ertrag setzt. Die Ahlener lieferten nämlich eigentlich eines ihrer besten Saisonspiele ab, hatten genug Chancen für gleich mehrere Partien, nutzten die jedoch ungenügend und ließen sich auf der anderen Seite drei Dinger einschenken. Auch Torwart Bernd Schipmann hatte daran seinen Anteil.

Traumstart hält nur vier Minuten

Das von RWA-Coach Christian Britscho als reines Kampfspiel betitelte Duell zweier Abstiegskontrahenten entwickelte sich für die Gäste zunächst traumhaft. Denn bereits nach vier Minuten verwertete Cihan Yilmaz eine Hereingabe von Andre Witt zum 1:0. Viel besser hätte der Start gegen einen eigentlich aufs Kontern bedachten Gegner kaum sein können.

Die Freude darüber hielt aber gerade mal vier Minuten an. Dann brachte Holzwickede eine Flanke aus dem Halbfeld in den Ahlener Strafraum, die Joshua Heinrichs fand. Dessen Kopfball-Bogenlampe überwand Schipmann und landete an der Unterkante der Latte – der 1:1-Ausgleich (8.).

RWA reagiert gut auf zwei Nackenschläge

Weitere sechs Zeigerumdrehungen später versuchte Rene Lindner einen Ball abzugrätschen. Der jedoch prallte nach hinten statt nach vorne. Holzwickedes Sebastian Hahne reagierte gedankenschneller als Marco Fiore und staubte zum 2:1 für die Hausherren ab (14.).

Von den beiden Wirkungstreffern zeigten sich die Rot-Weißen noch relativ unbeeindruckt. Timon Schmitz hatte vor der Pause sogar beste Gelegenheiten, den Spielstand zu ändern. Erst nach Yilmaz-Zuspiel (27.) und wenig später nach Flanke von Mehmet Kara, als er volley aus 15 Metern abzog und Keeper Kevin Beinsen zu einer Glanzparade mit dem Fuß zwang (35.). Das bittere Fazit aus Ahlener Sicht lautete zu diesem Zeitpunkt, aus gefühlt 60 bis 70 Prozent Ballbesitz, einer guten taktischen Ordnung und genügend Chancen trotzdem nur einen 1:2-Rückstand gemacht zu haben.

Kurioses Tor zum 3:1 der Hausherren

Auch der Beginn der zweiten Hälfte könnte so ähnlich zusammengefasst werden. Die Anfangsviertelstunde nach Wiederanpfiff brachte zudem das kurioseste Tor der Partie: Nach Konter Holzwickedes schien die Gefahr schon gebannt. Der Ball war Richtung Grundlinie unterwegs. Von dort aber zog Nico Berghorst aus spitzem Winkel einfach mal ab und traf tatsächlich ins kurze Torwart­eck zum 3:1 (53.).

Nur drei Minuten später war es dann Ahlens Marco Onucka, der im gegnerischen Strafraum einen Ball runterpflückte und entscheidend zu Kara weiterleitete, der mit dem 3:2 den alten Abstand wiederherstellte.

Schipmann unterläuft zwei Bälle

Anschließend liefen die Ahlener jedoch Gefahr, den vorentscheidenden vierten Treffer zu kassieren, weil Keeper Schipmann zwei Mal beim Rauslaufen einen Ball unterlief und so den Hausherren allerbeste Chancen eröffnete. Die jedoch ließ Hahne ungenutzt (60.) bzw. Marco Fiore klärte die Situation gegen Berghorst (77.). Sieben Minuten später war dann Schipmann selbst gegen Berghorst zur Stelle (84.).

Die Ahlener hatten in der Nachspielzeit selber noch zwei exzellente Möglichkeiten durch Cihan Yilmaz. Der zielte frei vorm Tor jedoch nur auf den Schlussmann (92.) und traf dann die Latte (94.).