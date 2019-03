Zurück in der Spur: DJK Vorwärts besiegt Aramäer Ahlen

Den heißen Atem eines Verfolgers im Nacken spüren? Kein Problem für die Fußballer von Vorwärts Ahlen. Sie haben auch im Derby gegen Aramäer Ahlen einen kühlen Kopf behalten und bezwangen den Stadtrivalen verdient mit 2:0 (1:0).

„Wir waren zwar nicht so souverän wie zuletzt gegen ASK, aber trotzdem bin mit der Leistung der Jungs mehr als zufrieden“, zog Obmann Peter Meier , der Übungsleiter Volker Laabs an der Seitenlinie vertrat, Bilanz. „Das ist richtig schön, die Mannschaft nach dem schlechten Saisonstart so zu erleben. Die Lockerheit ist wieder zurück und der Spaß auch“, hielt Meier zudem fest. Gratulationen zum Sieg gab es auch von Aramäer-Coach Christian Maschinski : „Wir haben nicht ins Spiel gefunden. Vorwärts hat verdient gewonnen.“

Aufwand und Ertrag stimmen nicht

Stark ersatzgeschwächt – kurzfristig fiel bei den Gästen neben David Sari, Merter Erduvan, Senad Colic, Dennis Jeball sowie Pascal Schomaker krankheitsbedingt auch noch Maik Fohrmann aus – kam Aramäer in den ersten 45 Minuten kaum zur Entfaltung.

Besser machten es dagegen die Gastgeber, die über Stefanos Dontsis immer wieder gefährliche Offensivaktionen kreierten. „Stefanos war alleine im ersten Durchgang drei bis vier Mal bis zur Grundlinie durch. Leider haben wir daraus nicht genug Profit schlagen können“, berichtete Meier. Ein „wunderschöner“ Freistoß aus gut 20 Metern oben rechts in den Winkel von Petrus Tarambuskas sorgte dann aber für die 1:0-Führung der Hausherren (19.).

Kurz vor dem Seitenwechsel verpasste es der Torschütze allerdings, einen weiteren Treffer nachzulegen, weil Aramäer-Keeper Recep Tas das Spielgerät gerade noch an den Pfosten gelenkt bekam (42.).

Lebenszeichen nach der Halbzeit

Ein Lebenszeichen sendeten die Gäste nach Wiederanpfiff: Ein raffiniert von Kevin Wilmes getretener Freistoß unter der Vorwärts-Mauer her streifte nur den Außenpfosten (46.). Aramäer versuchte fortan immer wieder Nadelstiche über Mustan Mutlu und Murat Gündogdu zu setzen, hatte aber die Rechnung ohne die kompakte Defensive der Gastgeber gemacht. Stefanos Dontsis besorgte mit dem 2:0 (64.) dann schon die Vorentscheidung. „Danach haben wir die Partie in Ruhe runtergespielt“, analysierte Peter Meier.

„Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Wir hatten einfach keine Chance“, befand unterdessen Christian Maschinski. Seine Truppe rutschte auf den neunten Platz ab. Vorwärts verteidigte dagegen den sechsten Rang und kann mit einem Sieg über den direkten Nachbarn Wadersloh in der nächsten Woche den fünften Platz erobern.

Vorwärts: Splett – Maschke, Lüdemann, Klockenbusch (84. Huesmann), Popil, Tarambuskas, Schmidt (79. Weber), Dontsis, Ortmann, Kroll, Nieddu (72. Mehovic)

Aramäer: Tas – Erlei, L. Tulgay (42. Dakin), Wilmes, Gündogdu, R. Cicek, Mutlu, Kapcak, Wegmann, Kreitinger, Karagün (69. Gollnisch Garcia)

Die weiteren Partien des 22. Spieltags:

Roland Beckum II – Fortuna Walstedde 1:1

Beim besten Team der Rückrunde kamen die Walstedder nicht über ein 1:1 hinaus. Die Roländer arbeiteten aggressiv gegen den Ball und ließen damit die Gäste kaum zum Zug kommen. Glücklich ging der Tabellendritte dann aber durch Joel Lange in Führung (10.). Postwendend schlugen die Platzherren nach einem Stellungsfehler in der Fortuna-Defensive durch Robert Mainka zurück (11.). Kurz vor dem Abpfiff bewahrte Walsteddes Keeper Andreas Averhage seine Mannschaft vor einer Pleite, als er einen Strafstoß parierte.

Westfalen Liesborn – SpVg Oelde 2:0

Liesborn zieht weiter einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Oelde machte es den Gastgebern zwar schwer, doch im zweiten Durchgang sorgten Spielertrainer Rene Wessels (63.) und Moritz Erdelt (85.) mit ihren Treffern für drei Punkte für die Liesborner. Für die Gäste war es die zweite Niederlage in Folge. Die Gastgeber fuhren dagegen ihren vierten Sieg in Serie ein.

Ahlener SG – Germania Stromberg 1:3

Nach der Pleite gegen den Drittletzten war Ahlens Sportlicher Leiter Peter Kriesche enttäuscht: „Wir haben es Stromberg viel zu einfach gemacht. Wir konnten den Gegner nicht unter Druck setzen und haben kaum Chancen kreiert. Das war zu wenig.“ Nach zwei „katastrophalen Fehlern“ in der Hintermannschaft der ASG gingen die Gäste schon früh durch Niklas Spiekermann (6.) und Steven David James (9.) in Front. Im zweiten Durchgang legte James dann das 3:0 nach (69.). Der Anschlusstreffer durch Niklas Weber war nur noch Ergebniskorrektur für das weiterhin sieglose Schlusslicht (77).

SuS Enniger – TuS Wadersloh 0:2

Seit einem Monat warten die Gastgeber aus Enniger auf einen Erfolg, doch den gab es auch gegen Wadersloh nicht. Der Tabellenfünfte wurde seiner Favoritenrolle gerecht und lag durch Rudi Milberger früh (7.) vorn. Noch vor der Pause erhöhte Johannes Kleinediekmann auf 2:0 (37.). Nach dem Seitenwechsel fielen dann keine Tore mehr.

Westfalia Vorhelm – ASK Ahlen 1:2

Nach nur einem Zähler aus den letzten drei Partien hat ASK mit dem Sieg in Vorhelm ein Zeichen gesetzt, Die Gäste drehten eine intensive Partie im Wibbeltdorf durch Treffer von Ismail Colak (45.) und Behcet Gemec (59.) und verteidigten damit ihren vierten Tabellenplatz. „Das war spielerisch, kämpferisch und taktisch eine deutliche Steigerung“, lobte Aldemir seine Akteure. Die Vorhelmer waren zuvor durch einen von Davin Wöstmann verwandelten Strafstoß in der ersten Hälfte in Führung gegangen (19.). „Insgesamt gab es auf beiden Seiten wenige Chancen. ASK hat seine Möglichkeiten nur besser genutzt“, erklärte Westfalias Coach Oliver Glöden. Den möglichen Ausgleich für die Vorhelmer ließen Wöstmann und Christian Schmidt liegen. Auf Seiten der Gäste hatten Hasan Keskin, Vesko Hamidovic und Sinan Okan zu wenig Zielwasser getrunken.

Germania Lette – SV Benteler 3:0

Nach der 3:5-Niederlage gegen Walstedde in der Vorwoche sind die Gastgeber zurück in der Spur. Dennis Brinkhaus schoss die Germania früh in Führung (8.). Danach mussten die Zuschauer lange auf weitere Treffer warten. Erst in der 60. Minute legte Kenan Gashi das 2:0 nach. Erneut Brinkhaus machte kurz vor dem Abpfiff dann alles klar und sorgte für klare Verhältnisse gegen den Tabellenvorletzten aus Benteler (86.). Aufgrund einer roten Karte beendete Lette die Partie nur zu zehnt (63.).

SV Neubeckum – RW Vellern 3:1

Der Tabellenzweite gab sich gegen den Aufsteiger keine Blöße und besiegte Vellern mit 3:1. Liam Barth schoss den SVN in Führung (38.), die die Gäste nach der Pause zunächst durch Felix Berger egalisierten (67.). Ein Doppelschlag von Richard Beil entschied dann aber die Partie (72./77.). Kurz vor dem Schlusspfiff flog ein Akteur der Gastgeber mit glatt Rot vom Platz (87.).