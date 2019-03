Dem noch vor wenigen Wochen formulierten Anspruch, ein Titelkandidat zu sein, laufen die Handballerinnen der Ahlener SG derzeit hinterher. Die Meisterschaftschancen sind bereits verspielt. Und nun gab es auch noch ein etwas enttäuschendes 30:30-Unentschieden beim Tabellenvorletzten TV Wanne.

Trainer Dogan Aydogdu macht dafür die vielen Ausfälle, mangelnde Puste am Ende der Saison und das fehlende, große Ziel vor Augen verantwortlich. In Wanne war er zudem nicht gänzlich zufrieden mit dem Schiedsrichtergespann, das viele Schritte habe laufen lassen. „Daran lag es aber nicht entscheidend“, gestand Aydogdu. „Wir haben einfach nicht konsequent genug gedeckt.“

Vorne müsste der Coach eigentlich mit den 30 Auswärtstoren zufrieden sein. Aber: „Wir hätten noch deutlich mehr werfen dürfen, können, vielleicht sogar müssen“, monierte er. Wanne führte zunächst 5:2 (6.), ehe sich die ASG auf 9:9 (14.) zurückkämpfte. In die Kabine ging es aus Ahlener Sicht mit einem 14:16-Rückstand.

Den verwandelten die Gäste anschließend schnell in eine 18:16-Führung (34.). Danach aber ging es bis zum Ende hin und her mit wechselnden Führungen. Der Endstand von 30:30 war also ein gerechtes Ergebnis.

ASG: Holtmann, Bolte– Bruland (4), Pumpe (3), Klement (2), Dodt (4/4), Bär (2), Schlautmann, Ruschhaupt (2), Lauenstein (6), C. Fitzek (3), S. Fitzek (4).