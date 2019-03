Das 31:35 (15:17) beim RSV Altenbögge-Bönen bedeutete die vierte Niederlage in Folge für die Eintracht aus Dolberg. Die gerät immer stärker in den Abstiegskampf – und half abermals kräftig mit. „Nach der Pause waren wieder mal alle unsere guten Vorsätze wie weggeblasen. Als wenn die Jungs auf einem anderen Planeten wären“, wunderte sich Trainer Andreas Schwartz .

Doch seine Belegschaft machte ziemlich schnell Bekanntschaft mit der Erdanziehungskraft, die sie auf den Boden der Tatsachen zurückholte. Schon von Beginn an offenbarten die Gäste Probleme gegen die Halben des RSV. Denen gestatteten sie zu viele Räume. Trotzdem lagen die Dolberger zur Pause nur mit 15:17 hinten und damit noch immer in aussichtsreicher Position. Doch nach Wiederanpfiff kassierte der SVE beim Stand von 17:21 (37.) einen Fünf-Tore-Lauf zum 17:26 (42.) gegen sich.

„Da denkst du, du bist im falschen Film“, rätselte Andreas Schwartz, was in die Seinen gefahren sein könnte. Mehr als ein Aufbäumen und ein zwischenzeitliches 25:29 (53.) sowie 30:33 (58.) war dann nicht mehr drin. „Uns steht das Wasser langsam bis zum Hals“, so Schwartz. – Eintracht: Muer, Mächling – M. Weghake (1), Jan. Heickmann (2), Bußmann (2), P. Weghake (3), Johannwiemann (1), Krabus (4), Heising (5), Rödelbronn (2), Lodenkemper (5), Supenkamp (6/2)