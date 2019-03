Rot-Weiß Ahlen hat Abwehrspieler Sven Höveler für die kommende Saison verpflichtet. Der 26-Jährige spielte in der Jugend bereits für RWA, von wo aus er später zu Arminia Bielefeld ging. Weitere Stationen waren der SC Wiedenbrück in der Regionalliga sowie der TuS Dornberg und der SC Roland Beckum in der Oberliga Westfalen. Aktuell steht Sven Höveler noch beim Westfalenligisten Beckumer Spielvereinigung unter Vertrag, wo er als Kapitän und Leistungsträger überzeugt.

An der Werse erhält er einen Vertrag bis 30. Juni 2020. „Sven kann in seiner Vita rund 100 Oberligaspiele vorweisen. Er verfügt nicht nur über die Qualität für diese Liga, sondern empfahl sich in den vergangenen Jahren zudem als Spieler mit Führungsqualitäten und einem starken Zweikampfverhalten. Ein Spieler wie Sven wird unser Team in der neuen Saison bereichern“, sagte Abteilungsleiter Angelo Daut.

Sven Höveler wiederum bekennt: „Natürlich freue ich mich auf die neue Herausforderung in Ahlen. Es ist schön, dass ich nach so vielen Jahren zum Verein zurückkehre und mein Ziel wird es sein, der Mannschaft und dem Club durch konstant gute Leistungen zu helfen.“