RW Ahlens U19 scheitert erst vom Punkt gegen Lippstadt

Der Übungsleiter zeigte sich damit durchaus zufrieden: „Wir haben einen guten Fight geliefert. Anders als im Meisterschaftsspiel waren wir auf keinen Fall die schlechtere Mannschaft. Schade, dass die Jungs dafür nicht belohnt worden sind. Wir hätten gerne in der nächsten Runde das Bonus-Spiel gegen Bochum gehabt“, sagte Stöppel.

In der Anfangsphase erwischten die Gäste den besseren Start und waren zumindest optisch überlegen. Bis auf einen Distanzschuss waren Chancen allerdings zunächst Mangelware, ebenso wie bei den Rot-Weißen auf der Gegenseite. Dafür bezeichnend fiel der Führungstreffer für die Ahlener nach einem Standard: Okan Saritas verwandelte einen Freistoß kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:0 (45.).

Fußball-Westfalenpokal-B-Junioren-Achtelfinale: RW Ahlen – FC Schalke 04 1:3 1/47 Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Fußball-Westfalenpokal-B-Junioren-Achtelfinale: RW Ahlen – FC Schalke 04 1:3 Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Im zweiten Durchgang hatte Stöppel zwei spielentscheidende Szenen gesehen: Zunächst vergab Akil Cömcü, der erstmals nach 20-monatiger Verletzungspause wieder in einem Pflichtspiel zum Einsatz kam, die große Möglichkeit zum 2:0. Zudem musste Robin Glinka in der 70. Minute angeschlagen vom Platz. „Dadurch ist uns die Ordnung in der Defensive verloren gegangen“, erklärte Stöppel.

Nur zwei Zeigerumdrehungen danach glichen die Gäste durch Nils Balke zum 1:1 aus (72.). In der Verlängerung schien Lukas Traufetter mit dem 2:1 für Lippstadt die Partie gedreht zu haben (98.), doch der eingewechselte Okan Özkara rettete die Gastgeber noch ins Elfmeterschießen (105.).

„Das ist dann immer eine Lotterie“, so Stöppel. Marvin Mika und Yakup Kilinc vergaben auf Ahlener Seite. Lippstadt dagegen verwandelte alle vier Versuche und zog damit ins Viertelfinale gegen den VfL Bochum ein. – RWA U19: Senderovic – Berger, Saritas, Glinka (70. Breuer/105. Erdur), Frede, Kilinc, Yerli (81. Deifuß), Mai, Mika, Meibeck (90. Özkara), Cömcü