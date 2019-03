Keine verbalen Daumenschrauben vor RW Ahlens Gastspiel bei Hammer SpVg

Entscheidende Wochen stehen bei Rot-Weiß Ahlen an. Überraschend geht es für den Oberligisten nun doch noch gegen den Abstieg. Teil eins der heißen Phase gegen die direkte Konkurrenz ging bereits verloren. Beim Holzwickeder SC gab es am Sonntag eine unnötige 2:3-Pleite. Umso bedeutsamer ist nun die Nachholpartie am Mittwoch bei der Hammer Spielvereinigung (19.30 Uhr).

Denn der Orts- ist auch ein Tabellennachbar, hat mit 24 Punkten genauso viele gesammelt wie die Rot-Weißen und steht damit als 16. direkt vor den Abstiegsplätzen. Nur das deutlich bessere Torverhältnis (-2 gegenüber -12) und die Tatsache, dass die Ahlener eine Partie weniger absolviert haben, spricht noch für die Werse­städter.

Mittelschwere Katastrophe

Für die ist das neue Jahr bisher eine mittelschwere Katastrophe. Von den fünf Begegnungen, die stattgefunden haben, hat die Britscho-Elf keine einzige gewonnen. Der letzte Punkt aus dem 1:1 gegen die TSG Sprockhövel rührt auch schon von Mitte Februar her.

Die Duell-Bilanz beider Teams.

Das alles sind nicht die überzeugendsten Argumente für die derzeitige Formkurve, weshalb RWA-Coach Christian Britscho vor der Partie gegen Holzwickede bereits die volle Konzentration auf den Abstiegskampf ausgerufen hat. Der Erfolg im schon so wichtigen Spiel gegen den direkten Konkurrenten blieb dennoch aus, obwohl die Ahlener insgesamt keine schlechte Partie absolviert und genügend Chancen kreiert hatten. Bei der Effektivität aber war der Gastgeber deutlich besser und hat die Rot-Weißen nun überholt.

Konkurrenz patzt

Zum ersten Abstiegsplatz hat sich dadurch der Abstand zwar nicht verringert, weil auch der 1. FC Gievenbeck eine 2:4-Pleite beim Schlusslicht FC Gütersloh einstecken musste. Trotzdem sollte das Polster von derzeit drei Punkten schleunigst ausgebaut werden. Gegen die Hammer Spielvereinigung muss also eigentlich ein Sieg her, wenn die Rot-Weißen nicht auch noch den Nachbarn vorbeiziehen lassen wollen. Doch das will Britscho so nicht ganz stehen lassen: „Wir müssen gar nichts, außer eine gute kämpferische Leistung mit einer geordneten Defensive auf den Platz bringen“, sagt er.

Sachliche Analyse

Von verbalen Daumenschrauben gegenüber dem kickenden Personal hält er nämlich nichts. „Sich auf die Brust zu klopfen und was zu fordern, hilft niemandem weiter.“ Und genauso wenig sieht Britscho einen Sinn darin, nun „jemanden rauszugreifen und runterzumachen“. „Wir werden ganz ruhig und sachlich analysieren, was wir gegen Holzwickede falsch gemacht haben.“

Zu den Ahlener Fehlern zählt er die Einstellung schon mal nicht. Denn die habe am Sonntag gestimmt. „Kämpferisch kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Man hat bis zum Schluss gesehen, dass sie fit ist, dass alle wollen und alles investieren“, sagt der Ahlener Trainer. Nun müssen nur noch Resultate folgen.