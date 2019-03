Absoluter Höhepunkt des Turniers war am Sonntagnachmittag die mit einer Siegerrunde ausgeschriebenen Springprüfung der Klasse L. In einem mitreißenden sportlichen Vergleich dominierte Judith Lilienbecker (RFV Enniger-Vorhelm) auf C´est la vie Olaf die aus 28 Starterpaaren bestehende Konkurrenz.

Amazone und Pferd verließen die Siegerrunde strafpunktfrei nach 43,52 Sekunden. Kirsten Schuckenberg (RFV Milte-Sassenberg) ging bei gleicher Gelegenheit auf Silber- und Bronzekurs. Mit Rochee S, in 44,48 und Landrebell in 46,81 Sekunden.

Am Samstag wurden die Noten in der Dressur vergeben. Die Prüfung der Klasse L gewann die Vornholzer Reiterin Kathrin Jungnitz mit First Fritz und der Wertnote 7.60. Auf den Plätzen folgten Irmgard Pentrop (RV Albersloh) mit Debby (WN 7.40) und erneut Judith Lilienbecker (RFV Enniger-Vorhelm), diesmal auf Fashion (WN 7.30).