Obwohl die DJK in eigener Halle alles tat, um dem Aufstiegskandidaten Paroli zu bieten, zog dieser schnell davon. So war Vorwärts nach den Doppeln zwar noch dran, nach den ersten beiden Einzeln stand es jedoch schon 1:4. Daniel Huesmann und Steffen Schulze Middendorf punkteten im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs immerhin, weshalb die Partie mit 3:6 noch nicht ganz entschieden war.

Doch gerade am oberen Paarkreuz waren die Gäste einfach eine Klasse zu stark. Rünthe eilte auf 3:8 davon, bevor Huesmann in seinem zweiten Einzel chancenlos blieb und die DJK-Pleite so nicht weiter hinauszögern konnte.

„Der Abstieg ist sportlich schade, aber insgesamt überhaupt nicht schlimm“, fand Abteilungsleiter Stephan Baukmann tröstende Worte an seine Truppe. „Ich bin sogar stolz auf die Mannschaft, denn sie hat in den letzten Jahren fast nur mit Eigengewächsen Historisches geleistet. Drei Aufstiege in Serie hat es bei uns noch nie gegeben.“

Zweite verliert, steht aber in Aufstiegsrelegation

Diese Niederlage kann die DJK-Reserve verschmerzen. Gegen BW Ottmarsbocholt verlor Vorwärts 2 zwar ersatzgeschwächt mit 3:9, Platz zwei in der Tabelle der ersten Kreisklasse und die damit verbundene Aufstiegsrelegation war den Ahlenern allerdings schon vor der Partie nicht mehr zu nehmen.

Und so überwog nach der Pleite trotzdem die Freude über die positiven Überraschungen des Duells. Hartmut Heitkötter schaffte es nämlich gemeinsam mit Elmar Wiemers, der normalerweise in der vierten Mannschaft der DJK aufschlägt, das blau-weiße Spitzendoppel zu überwältigen. Außerdem zeigte Tobias Mentrup Ottmarsbocholts klar favorisierter Nummer zwei die Grenzen auf. Dazu bezwang Jugendspieler Max Häfke den Gäste-Routinier am unteren Paarkreuz in fünf Sätzen.

Der Termin und die Gegner für die Aufstiegsrelegation stehen noch nicht fest. Sicher ist wohl nur, dass die DJK-Reserve dort als Außenseiter ins Rennen gehen wird.