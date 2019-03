Die 31:35-Niederlage bei der RSV Altenbögge-Bönen hat Eintracht Dolberg nicht nur zwei Minuspunkte beschert, sondern Andreas Schwartz auch reichlich Nerven gekostet.

„Ich muss endlich den Grund dafür finden, dass wir so katastrophal aus der Halbzeit kommen“, hat sich der Trainer selbst eine Aufgabe gestellt. Dieses Phänomen – nach guter erster Hälfte den Start in die zweite vollkommen zu versemmeln – ist ein treuer Wegbegleiter seines Teams. Und er ist Schwartz ein Rätsel.

Wie bei der Kindererziehung

„Es ist ja nicht so, dass ich die Jungs in der Kabine runterputze. Im Gegenteil, es ist wie in der Kindererziehung. Ich ermuntere sie, sage ihnen, was gut gelaufen ist und was sie noch besser machen können. Aber dann kommen wir wieder raus auf die Platte und es ist, als wenn die Jungs auf einem anderen Planeten wären. Ich weiß bisher nicht, woran das liegt. Es ist zum Mäusemelken“, sagt Schwartz.

Nach vier Niederlagen in Serie steht seine Mannschaft unter Zugzwang. „Wir hätten schon vier bis sechs Punkte mehr haben müssen. Aber so haben wir jetzt eine unnötige Drucksituation“, unterstreicht Andreas Schwartz. Am Samstag (19.30 Uhr) in der Mehrzweckhalle erwartet der SVE den HC Westfalia Herne. Dann würde der Trainer neben zwei Punkten gerne auch Aufschlüsse gewinnen.

Beim 24:22-Sieg im Hinspiel setzten sich die Dolberger auch für sie selbst überraschend durch. „Also gehen wir mit dem Grundgefühl in die Partie, dass wir sie noch mal schlagen können“, verrät der Eintracht-Coach. Allerdings weiß er auch, dass der Tabellenzweite gerade deshalb besonders wachsam sein dürfte.