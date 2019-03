Eines will Thorsten Szymanski unbedingt verhindern: Dass seine Mannschaft am letzten Spieltag ausgerechnet beim direkten Konkurrenten ASV Senden in einem Quasi-Finale noch um den Klassenerhalt kämpfen muss. Schon vor Wochen hat er das gesagt. Doch momentan sieht es so aus, als liefe es genau darauf hinaus.

Denn die Sendener haben zwei Punkte mehr auf dem Konto als die ASG-Zweite. Vier Spieltage vor diesem letzten verbleiben noch. Den nominell dicksten Brocken vor der Brust hat die Mannschaft gleich am morgigen Samstag. Denn dann muss sie beim Tabellenzweiten TV Isselhorst ran.

„Ich würde ja eigentlich sagen, dass wir da befreit aufspielen können. Aber wir brauchen dringend die Punkte“, sagt Co-Trainer Jan Anton. Dass der Druck größer wird, merkte der zuletzt an vielen technischen Fehlern.

Nun drohen auch noch Jan Rotert (Finger ausgekugelt) und Marvin Michalczik (krank) auszufallen. „Und der Rest der Mannschaft geht auch schon auf dem Zahnfleisch“, so Anton. „Aber da müssen die Jungs jetzt irgendwie durch.“

Anwurf: Samstag, 18.30 Uhr