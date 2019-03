Nachwuchsspieler Robin Glinka gehört in der neuen Saison fest zum Oberliga-Kader von Rot-Weiß Ahlen . Aktuell ist der 18-jährige Innenverteidiger noch für die U19 in der Westfalenliga im Einsatz.

In der Rückrundenvorbereitung durfte er sich jedoch schon erfolgreich bei Cheftrainer Christian Britscho empfehlen. Für das Oberligateam erhält Glinka einen Zweijahresvertrag. „Robin zeichnet sich in der A-Jugend durch seine Führungsqualitäten auf dem Platz aus. Mit ihm bekommen wir einen zweikampf- und kopfballstarken Verteidiger, der darüber hinaus über sehr gute spielerische Fähigkeiten verfügt. Robin hat ein unheimlich großes Entwicklungspotenzial und wir freuen uns, dass er große Lust hatte, den Weg in unserer ersten Mannschaft mitzugehen“, erklärt Abteilungsleiter Angelo Daut.