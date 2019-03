Forsch und frei auf in Teil drei: Aramäer Ahlen trifft wieder auf Westfalia Vorhelm

Christian Maschinski ist ein Freund des offenen Wortes. Deshalb suchte er nach der 0:2-Niederlage gegen Vorwärts am vergangenen Sonntag auch nicht nach Entschuldigungen oder gar Ausreden: „Wir haben nicht ins Spiel gefunden. Vorwärts hat verdient gewonnen“, sagte er klipp und klar. Ebenso eindeutig formuliert der Aramäer-Coach nun seine Ansprüche für das bereits dritte Derby gegen Vorhelm in dieser Saison: „Wir wollen es forsch angehen und unser Spiel durchdrücken. Es ist auch immer ein schöner Anreiz, wenn man eine Mannschaft überholen kann.“

Aramäer denkt nicht dran, vorsichtig zu beginnen

Dass die Hausherren (9.) gegen die Westfalia (7.) vorsichtig auf ein Unentschieden spielen werden, ist also eher nicht zu erwarten. Der eine Punkt Rückstand soll sich nach Möglichkeit in zwei Zähler Vorsprung verwandeln. Zumal der Heimvorteil im Sportpark Nord für die Maschinski-Elf eben tatsächlich einer ist, wie der Coach weiß: „Zu Hause können wir wirklich jedem Gegner Paroli bieten.“

Beide Teams je ein Mal gegeneinander siegreich

Im Hinspiel war das eher nicht der Fall. Da bekam der Liganeuling beim etablierten A-Ligisten aus dem Wibbeltdorf eine regelrechte Lehrstunde. 5:0 lautete am Ende das Ergebnis für die Elf von Oliver Glöden . „Damit waren wir noch gut bedient. Es hätte auch höher ausfallen können“, gesteht Maschinski. Denn damals stand es bereits nach der ersten Hälfte 4:0 für die Westfalia, die anschließend halblang machte. Kurz zuvor war die aber gegen den Aufsteiger im Kreispokal ausgeschieden. „Dafür haben wir uns dann ganz gut revanchiert“, erinnert sich TuS-Coach Oliver Glöden noch gerne an dieses zweite Aufeinandertreffen zurück.

Personalsorgen hüben wie drüben

Ob seine Elf es dieses Mal wieder genauso gut macht? „Ich hoffe!“, sagt Glöden darauf nur und lacht. Die Vorhelmer sind im neuen Jahr noch nicht so recht in den Tritt gekommen. Das lag – wie so oft – an den häufigen Spielausfällen zum Rückrundenbeginn. Dafür konnten bzw. mussten sie aber viel trainieren – auf dem nagelneuen Kunstrasenplatz. „Das könnte jetzt ein Vorteil sein, weil wir bei Aramäer ja auch auf Kunstrasen spielen“, mutmaßt Vorhelms Trainer. Der muss allerdings eine Puzzleaufgabe lösen, weil ihm hinten fast die komplette Viererkette fehlt und vorne auch noch ein, zwei Offensive. „Ich versuche gerade drum herum zu kommen, selbst spielen zu müssen“, sagt Glöden – nur halb scherzend.

Die personelle Situation hat sich aber auch bei Aramäer Ahlen nicht verbessert. David Sari fällt weiterhin aus. Merter Erduvan und Senad Colic weilen noch im Urlaub. Und hinter den Einsätzen von Dennis Jeball sowie Pascal Schomaker (beide Bänderverletzung) steht ein dickes Fragezeichen. Maschinski aber ficht das nicht an. Er will trotzdem forsch in das Duell gehen und nicht zu sehr auf den Gegner schauen. „Das können wir ja eh nicht“, sagt er lachend.

Wer von beiden Trainern dann auch noch nach der Partie gute Laune hat, wird sich zeigen.

Anstoß: Sonntag, 15 Uhr

Samet Maskar von ASK Ahlen Foto: Marc Kreisel

ASK Ahlen – Germania Lette

Acht Punkte trennen die Ahlener (4.) vom Tabellenelften – was ASK in Kombination mit dem Heimvorteil wohl oder übel in die Favoritenrolle bugsiert. Daran gibt es für Trainer Serkan Aldemir auch nichts zu deuteln, „zumal die drei Punkte gegen Vorhelm gut für unsere Motivation waren“, wie er betont. Vorsicht sei dennoch geboten. „Wir haben schon mehrmals gegen Lette gespielt und kennen die Stärken des Gegners, der vorne schnelle Leute hat. Wenn man gegen diese Mannschaft in Rückstand gerät, wird es schwierig, weil sie dann auf schnelle Konter setzt“, so Aldemir. Umso wichtiger sei es, selbst in Führung zu gehen. „Wenn die Letter mit ein, zwei Toren zurückliegen, lassen sie schnell nach – das ist ihre Schwäche.“ Fehlen werden bei ASK Ahlen Hasan Keskin (Hochzeit) und Samet Maskar (verletzt)

Anstoß: Sonntag, 13 Uhr

RW Vellern – Ahlener SG

Was die Ahlener nach 22 Spielen auf dem Konto an Punkten auf der Habenseite verbuchen können, dürfte umgerechnet unterhalb des Mindestlohns liegen. Bislang ein Zähler lässt deshalb zunächst vermuten, dass die ASG auch am Sonntag als Punktelieferservice nach Vellern fährt. Doch die Talfahrt der Gastgeber seit dem Ende der Winterpause (ein Punkt aus fünf Spielen, Platz 14) macht Hoffnung, dass die ASG diesmal vielleicht doch abkassieren kann. „Wir versuchen es wieder“, kündigt deren sportlicher Leiter Peter Kriesche an und weiß: „Vellern steht mehr unter Druck als wir. Uns hat sowieso schon jeder abgeschrieben. Wir sollten deshalb hinten diszipliniert stehen und auf Fehler des Gegners lauern.“

Anstoß: Sonntag, 15 Uhr

Niclas Uhlenbrock von Vorwärts Ahlen Foto: Marc Kreisel

TuS Wadersloh – Vorwärts Ahlen

Noch hat Wadersloh (5.) knapp die Nase vorn. Doch ein Pünktchen Vorsprung auf Vorwärts (6.) lässt ein Duell auf Augenhöhe erwarten – wobei die Gäste gegenüber Wadersloh (zuletzt zwei Siege) angesichts ihres derzeitigen Laufs mit drei Siege und 9:0 Toren vielleicht sogar leicht favorisiert sind. „Ja, es läuft gut. Wir scheinen uns so langsam wieder zu finden und haben außer den Langzeitverletzten auch wieder alle Mann an Bord“, sagt Vorwärts-Trainer Volker Laabs. Hinter dem Einsatz von Leon Kühlmann stand vor dem Abschlusstraining noch ein Fragezeichen. Sicher wieder mit dabei ist Niclas Uhlenbrock

Anstoß: Sonntag, 15 Uhr