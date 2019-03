Ahlener SG pendelt gegen Schalksmühle-Halver zwischen Potter, Pech und Patzern

Vielleicht hätten sich die Drittliga-Handballer der Ahlener SG vor der Partie gegen die SG Schalksmühle-Halver Dragons an Harry Pott erinnern sollen. „Draco dormiens nunquam titillandus“ – „Kitzle nie einen schlafenden Drachen“. Dass der im Wappen der Zauberschule Hogwarts stehende Wahlspruch keineswegs Hokuspokus ist, zeigte sich am Samstagabend in der Friedrich-Ebert-Halle. Eine Halbzeit lang und eine weitere Minute in Hälfte zwei ärgerten die tapferen Ahlener die noch sanft schlummernden Gäste. Doch dann erwachte der Drachen, spie einmal kräftig Feuer und fegte die ASG damit hinfort. Aus der Zauber! Nach einem 15:15 zur Pause hieß es am Ende 24:32.

Kai Bekston gleicht zum 15:15-Pausenstand aus

„Mit der ersten Halbzeit war ich vollkommen zufrieden“, betonte ASG-Coach Sascha Bertow den aus Ahlener Sicht positiven Part der Partie. „Wir haben im Angriff viele gute Situationen geschaffen – sowohl am Kreis also auch aus dem Rückraum“, lobte er. So entwickelte sich ein Kräftemessen auf Augenhöhe, bei dem mal die Gäste mit ein bis zwei Treffern, zwischenzeitlich aber auch die Ahlener ganz knapp die Nase vorn hatten. Doch der jeweils Führende wurde immer wieder eingefangen. So auch nach dem 13:15 (29.), als Torben Voigt (30.) und eine Sekunde vor der Pausensirene Kai Bekston abermals die richtige Antwort parat hatten.

Christopher Klasmann nicht zu halten

Nach dem Seitenwechsel schien es zunächst, als könne die ASG dem Tabellenzweiten weiter Paroli bieten, als Jannis Fauleck das 16:15 erzielte (31.). Doch dieser Treffer schien das finale Wachkitzeln des Gegners zu sein. Die Dragons richteten sich urplötzlich auf – und prompt war Feuer unterm Dach. Vor allem gegen die nun auftrumpfende Nummer acht der Gäste fanden die Ahlener kein Mittel mehr. Christopher Klasmann netzte vier Mal in Folge ein zum 16:19-Zwischenstand.

„ Wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit im Angriff verloren, weil wir es zu sehr durch die Mitte versucht haben. Wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit im Angriff verloren, weil wir es zu sehr durch die Mitte versucht haben. “ Sascha Bertow

Die ASG brach jetzt völlig ein und gab das zuvor so ausgeglichene Spiel binnen kürzester Zeit vollends aus der Hand. Bis zum 16:24 (42.) konnten die Dragons schalten und walten, wie sie wollten, ehe Jens Hunkemöller mit dem 17:24 die 13-minütige Torflaute der Ahlener beendete. Die eigene schwache Wurfausbeute war für Sascha Bertow dann auch der Knackpunkt. „Wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit im Angriff verloren, weil wir es zu sehr durch die Mitte versucht haben. Das hatten wir in der Pause anders besprochen. Wir wollten das Spiel breit machen“, ärgerte er sich.

Ante Vukas zeigt zahlreiche Paraden

Dazu kam, dass seinen Mannschaft bei etlichen vielversprechenden Abschlussgelegenheiten zu oft zwischen Pech und Patzern pendelte. Klar, Gäste-Keeper Ante Vukas glänzte nun auch mit zahlreichen Paraden. „Aber viele Bälle musste er auch halten“, bemängelte Bertow die schlechte Zielgenauigkeit seiner Mannen. Die lagen fünf Minuten vor dem Ende mit 21:31 zurück und verloren letztlich klar.