„Wir haben einen richtig guten Tag erwischt“, freute sich Dogan Aydogdu , Trainer der Handballerinnen der Ahlener SG . Beim 25:17 (11:7)-Erfolg beim Soester TV zogen sie vom Start weg davon, führten mit 3:0 (4.) und 8:1 (13.) und ließen die Gastgeberinnen danach nicht mehr auf weniger als drei Tore herankommen.

„Wir haben in der Deckung aggressiv gearbeitet, schnelle Gegenstöße gefahren und vorne die Lücken genutzt“, so Aydogdu. Nach dem 11:7 zur Pause hielt die ASG den TV Soest weiterhin auf Sicherheitsabstand. Wenn es nötig war, konnte sie noch einen Gang hochschalten. So setzte sie sich mit 15:10 (39.) und 18:11 (44.) ab. Soest gelang danach zumindest noch Schadensbegrenzung, sodass der Rückstand nicht mehr entscheidend wuchs. Gut zwei Minuten vor dem Ende hatte sich die ASG zwar ein 25:15-Polster erarbeitet, doch mit zwei Treffern in der Schlussphase verkürzte Soest noch einmal.

ASG: Holtmann, Buschkötter – Bruland (2), Pumpe, Klement, Dodt (1), Drewes (1), Bär, Schlautmann (4), Ruschhaupt (10), Lauen­stein (3), C. Fitzek (3), Osthues, S. Fitzek (1).