Angelo Daut und drei Punkte weg: RW Ahlen unterliegt FC Gütersloh

Wie soll man dieses 0:2 beschreiben? Vielleicht so: Erst kein Glück gehabt, dann kam Pech dazu. Und am Ende fehlten Rot-Weiß Ahlen Kraft und Ideen gleichermaßen, um gegen den FC Gütersloh noch irgendetwas zu reißen. Nicht gegen ein Schlusslicht, das ganz und gar nicht wie ein Kellerkind clever seine Führung auskonterte. Schon gar nicht beim Stand von 0:2, der letztlich auch der Endstand war. Und vor allem nicht mit einem Mann weniger.

Nein, letzteres war keine Anspielung auf die Tatsache, dass Rot-Weiß Ahlens Fußball-Abteilungsleiter Angelo Daut nach der Partie auch offiziell seinen Hut nahm. Ein Mann weniger waren die Ahlener auf dem Feld wegen eines Platzverweises gewesen.

Drei Szenen entscheiden Partie

Das mehr als unglückliche Eigentor zum 0:1 nach einer Freistoß-Flanke hatte den Weg zur Pleite geebnet (40.). Das stark gekonterte 0:2 durch Saban Kaptan (65.) hatte ihn betoniert. Und spätestens mit der (unberechtigten) Roten Karte gegen Sebastian Stroemer nach einer vermeintlichen Notbremse wurde die Partie zur Einbahnstraße. An der Niederlage war nichts mehr zu rütteln. Da konnten die Ahlener noch so sehr mit dem Mut der Verzweiflung alles nach vorne werfen. Die Rot-Weißen hatten sich am Ende zu viele Hypotheken aufgeladen.

Nach einer ordentlichen ersten Hälfte, in der sie mit zunehmender Dauer immer deutlicher überlegen wirkten, gingen sie trotzdem mit einem Rückstand in die Kabine. Der Gütersloher Führungstreffer (40.) war aus dem Nichts nach einem Standard gefallen. Tim Manstein brachte eine Freistoß-Flanke direkt vor den Ahlener Kasten und im Kuddelmuddel war nicht mehr auszumachen, ob Saban Kaptan den Fuß hinhielt oder es doch eher ein Eigentor war.

Nach der Pause kontert FCG stark

Die Ahlener monierten bereits die Entscheidung für einen Freistoß. „Das war schon kein Foul da an der Außenlinie. Und dann kriegen wir durch so ein Ding auch noch das 0:1“, monierte beispielsweise Marco Fiore, der den Unparteiischen ebenso wie später Sebastian Stroemer eine ganz schwache Partie bescheinigte. Aber auch Fiore wusste natürlich: „Das müssen wir besser verteidigen - gar keine Frage.“

Ein direkter Freistoß von Ahlens Cihan Yilmaz, schön um die Mauer gezirkelt und dann ebenso schön von Berkay Yilmaz aus der Ecke gefischt (53.) schien kurz nach Wiederanpfiff eine Druckphase der Gastgeber anzukündigen. Aus der hatten sich die Ostwestfalen aber sehr bald wieder befreit und setzten nun ihrerseits immer stärker über Konter Nadelstiche. Ein Raunen ließ beispielsweise Marcel Rump durchs Rund gehen, als er einen solchen per Seitschuss abschloss (58.) und nur knapp drüber zog.

Knapp zehn Minuten später durfte der Gütersloher Anhang dann aber jubeln. Erneut konterten die Gäste, und dieses Mal kam Rump zwar in Bedrängnis, aber doch noch frei genug zum Schuss. Den parierte Oberwahrenbrock zwar einerseits stark, andererseits konnte er nur in die Mitte abwehren. Und da lauerte Kaptan, der aus nächster Nähe keine Probleme hatte, ins leere Tor zum 0:2 einzuschieben. „Eigentlich haben wir die Situation gut verteidigt, bis auf den Abpraller“, monierte Britscho.

Vermeintliche Notbremse

Kurz darauf war dann alles zu spät: Bei einem weiteren Konter lief Sebastian Stroemer dem fast enteilten Eric Yahkem in die Hacken. Dafür sah er glatt Rot (72.). Das war zwar eine Fehlentscheidung, weil Lindner auf gleicher Höhe mitgelaufen war. Nützte aber nichts. Die Schlussviertelstunde mussten die Ahlener mit einem Mann weniger dem Rückstand hinterherlaufen. Ein aussichtsloses Unterfangen.

Nach Spielschluss bestätigte Fußball-Abteilungsleiter Angelo Daut dann auch offiziell, was vorher schon von den Dächern gepfiffen wurde: Dass er seinen Vertrag wegen Kompetenzstreitigkeiten bereits im Februar gekündigt hat und es nun das letzte Spiel für ihn in Ahlen war. Weiterer Bericht folgt.

Statistik

RWA: Oberwahrenbrock - Witt, Lindner, Nieddu, Stroemer - Fiore, Budak (78. Schmitz) - Kara (66. Mützel), Yilmaz, Güney - Fuhsy (61. Onucka)

FCG: Yilmaz - Erdogmus, Beuckmann, Lücke, Widdecke -Yahkem, Manstein, Aygün (83. Benmbarek), Flock (90. Wieckowicz) - Rump (68. Aciz), Kaptan

Gelbe: Witt, Beuckmann

Rot: Stroemer (72. Notbremse)

Zuschauer: 457

Schiedsrichter: Jan Schubert