Was soll man davon wieder halten? Sportlich geht bei Rot-Weiß Ahlen gerade viel den Bach runter. Der Oberligist schien nach einem Zwischenspurt vor dem Winter schon frei von allen Abstiegssorgen zu sein. Nun wird es für die Mannschaft noch einmal richtig hart. Was mit dem Verein passiert, sollte er tatsächlich absteigen? Ist völlig unklar. In dieser schon brenzligen Situation zerlegt sich nun auch noch der mühsam geschaffene Überbau, der mittelfristig endlich mal in ruhiges Fahrwasser und zu mehr Erfolg führen sollte. Ob die von Daut angeführten Einmischungen in seinen Kompetenzbereich so schwerwiegend waren, dass sie einen Hinschmiss mitten in der Saison rechtfertigen, ist von außen nur schwer zu beurteilen. Fakt ist aber: Zur Unzeit gibt der Verein mal wieder ein chaotisches Bild ab. Die stetig sinkenden Zuschauerzahlen beweisen: Davon hat auch das Publikum langsam genug. Den Ahlener Spielern ist zu wünschen, dass sie sich im Abstiegskampf möglichst wenig ablenken lassen.