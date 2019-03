FSG Ahlen nutzt Überzahl gegen Vorwärts Ahlen 2

Die Partien der Ahlener B-Ligisten:

FSG Ahlen – Vorwärts Ahlen 2 6:2

Bis zum Platzverweis für Gäste-Keeper Nico Kundt , der in höchster Not den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand parierte (53.), war der Ausgang noch völlig offen. Die Gastgeber lagen zu diesem Zeitpunkt nach Toren von Martin Wojchiechowski (30.) und Hüseyin Bayhan (45.+1) sowie dem Gegentreffer von Joel Oetterer (47.) mit 2:1 vorne. „Es war das erwartet enge Spiel, wobei wir mit unseren Chancen auch zu großzügig umgegangen sind“, meinte FSG-Coach Bernd Theismann. „Doch nach dem Anschlusstreffer haben wir uns das Spiel zurückgeholt“, so Theismann. In Überzahl zog die FSG binnen sechs Minuten, in denen abermals Bayhan (54./Freistoß), Tim Rählmann (56.) und zum dritten mal Bayhan (60.) trafen, auf 5:1 davon. Dem zweiten Ehrentreffer von Oetterer (75.) ließ Rählmann im Gegenzug ebenfalls sein zweites Tor zum 6:2-Endstand folgen.

Fußball Kreisliga B Beckum: FSG Ahlen - Vorwärts Ahlen 2

Fußball Kreisliga B Beckum: FSG Ahlen - Vorwärts Ahlen 2

Vorwärts Ahlen 3 - BW Sünninghausen 2:3

Antonio Paus legte das 1:0 für die Platzherren vor (13.) und egalisierte nach dem 1:2-Rückstand durch die Treffer von André Hüffer (28.) und Philipp Brand (84.) zum 2:2. Da lief bereits die vierte Minute der Nachspielzeit. Dennoch reichte es den Gastgebern nicht zum Punktgewinn, denn Jan Kliewe traf im Gegenzug noch zum 2:3.

Westfalen Liesborn 2 - SKS Ahlen 1:6

SKS nutzte das spielfreie Wochenende von Spitzenreiter SuS Ennigerloh 2, um mit einem Schützenfest in Liesborn bis auf einen Punkt heranzurücken. 0:3 stand es bereits zur Pause, nachdem sich Sebastian Lötschert per Strafstoß (20.) und zwei Mal Michael Osmanovic (21./29, Strafstoß) in die Torschützenliste eingetragen hatten. „Mit unserer Chancenverwertung sind wir aber schlampig umgegangen. Da war mehr drin“, bemängelte SKS-Coach Dennis Tulgay. Dass Frederik Eugen Drügemöller kurz nach dem Seitenwechsel auf 1:3 verkürzte (47.) blieb allerdings ein Detail für die Statistik, denn in der Schlussphase schossen Timo Wagner (82.), An­dreas Tulgay (84.) und nochmals Osmanovic (90.) noch einen Kantersieg heraus. „Wir haben 90 Minuten nichts anbrennen lassen“, so Tulgay.