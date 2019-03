Diese Niederlagen können sich die Bezirksliga-Handballer aus Ahlen ohne Verrenkungen als Erfolg ans Revers heften. Beim Tabellenzweiten SuS Oberaden 2 ging es für den Vorletzten eigentlich nicht um Punkte, sondern um ein ordentliches Spiel. Das hat die Osthues-Sieben geschafft. Mehr als das.

Lange sah es sogar so aus, als könne sie doch für eine kleine Sensation sorgen. In Oberaden führte die ASG mit 7:3 (10.), 14:11 (16.) und auch zur Pause noch mit 16:14. Erst neun Minuten nach Wiederbeginn gelang den Hausherren der Ausgleich zum 18:18. In der Schlussviertelstunde übernahmen sie dann das Zepter bis zum 29:24-Erfolg.

ASG 3 : Rütten, Wilmes – Celik (1), Muer, Tinter (1), Podorf (3), Westhues (8), Ju. Britt (4), Ja. Britt, Bergmann (2), te Heersen (1), Funke (1), Sczech (3), Beil.