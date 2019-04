Denn Perschmann verlässt Rot-Weiß Ahlen am Saisonende und schließt sich dem A-Ligisten DJK SV Eintracht Heessen an. „Im nächsten Jahr möchte ich den Fokus mehr auf meine berufliche Zukunft lenken. Der Zeitaufwand für Training und Spiele ist mir dafür in der Oberliga zu groß. Daher habe ich mich, auch wenn ich mich in Ahlen sehr wohl fühle und es mir sehr schwergefallen ist, für diesen Weg entschieden“, begründet der 21-Jährige den Schritt.