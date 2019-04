Sekulic kam vor zwei Jahren aus Belgrad nach Deutschland und schloss sich dem Lüner SV an. Bei Rot-Weiß Ahlen erhält er nun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

„Wir haben Milan in mehreren Spielen beobachtet. In der Wintervorbereitung haben wir selbst gegen Lünen getestet und auch gegen uns konnte Milan überzeugen“, sagt Trainer Christian Britscho. „Ihn zeichnet neben seiner Schnelligkeit auch seine Variabilität aus, denn er kann sowohl auf der linken wie auch auf der rechten Außenbahn und im zentralen Mittelfeld spielen. Milan ist sehr ballsicher und stark in Eins-gegen-eins-Duellen. Wir wissen, dass er sich sehr über diese Möglichkeit freut und alles geben wird, um hier erfolgreich zu sein.“