Viel zu meckern hatte Marcel Stöppel nicht. Kein Wunder angesichts des souveränen Siegs gegen den TuS Haltern . Die A-Jugend von Rot-Weiß Ahlen schickte den Tabellenneunten mit einem ungefährdeten 3:0 nach Hause. Und der Coach befand: „Das war ein sehr reifer Auftritt meiner Mannschaft.“

Schon von Beginn an waren die Hausherren die leicht bessere Mannschaft gewesen, allerdings leisteten die Gäste in Durchgang eins noch erhebliche Gegenwehr.

RWA mit ungewöhnlicher Stärke

Bei den Rot-Weißen fiel besonders die Gefahr durch mehrere Kopfbälle auf. „Das war ganz ungewöhnlich für uns“, bemerkte Stöppel. Nach zwei vergebenen Möglichkeiten nutzte Marvin Mika auf Vorlage von Jona Deifuß seine dritte Chance per Kopf zum 1:0-Führungstreffer (29.). Für Haltern vergab Kapitän Florian Trachternach die einzige Gelegenheit vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Ahlener noch deutlicher. „Die erste Halbzeit war gut, die zweite sehr gut. Wir haben kaum was zugelassen. Das hat mir wirklich gefallen“, lobte Stöppel.

Mit seinem zehnten Saisontor erhöhte Marvin Mika nach schöner Vorarbeit von Lukas Berger auf 2:0 (67.). Fünf Zeigerumdrehungen später machte Sebastian Mai mit dem Treffer zum 3:0 alles klar (72.).

Fünfter Sieg in Folge und Platz vier

Die Rot-Weißen fuhren damit den fünften Ligaerfolg in Serie ein und festigten Platz vier in der Westfalenliga. Marcel Stöppel wollte das Tabellenbild zwar nicht überbewerten, geriet angesichts der erfolgreichen letzten Monate dennoch ins Schwärmen: „Die Spiele und Ergebnisse sprechen auf der einen Seite für sich, aber es warten auch noch einige Kracher in den nächsten Wochen auf uns. Ich bin allerdings sehr zufrieden mit der Entwicklung. Die Spieler verbessern sich individuell und im Team.“

Mit Hombruch, Lippstadt und Bielefeld hat die rot-weiße A-Jugend nun drei der stärksten Mannschaften in der Liga vor der Brust: „Bis auf das Hinspiel gegen Bielefeld haben wir da noch nicht so viel gerissen. Wir müssen uns da jetzt richtig was beweisen“, so der U19-Übungsleiter.

RWA: Senderovic – Katzer, Saritas, Frede, Berger, Kilinc (86. Schwippe), Cömcü (80. Mohammed), Mika, Meibeck (45. Breuer/70. Özkara), Deifuß, Mai.