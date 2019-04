Auf der Anlage des Ahlener TC 75 wird in diesem Sommer ganz schön viel los sein. Zusätzlich zu den 70 Heimspielen wird der Verein nämlich Gastgeber für gleich vier große Turniere sein. Die Jugendkreismeisterschaften, die Stadtmeisterschaften der Jugendlichen und Erwachsenen sowie die Mixed-Stadtmeisterschaften finden an der Sachsenstraße statt.

Vorstandsteam bleibt beisammen

Der Verein sieht sich für die Großveranstaltungen aber gut gerüstet, wie Michael Meßmann, der 1. Vorsitzende, bei der Jahreshauptversammlung versicherte. Bei der fanden auch Wahlen statt: Dabei wurden Silke Meßmann als 1. Jugendwartin, Holger Böhm als 2. Sportwart und Helmut Sandbothe als 1. technischer Wart wiedergewählt. Den Posten des Geschäftsführers teilen sich ab sofort der 1. Vorsitzende Michael Meßmann und Schatzwart Dennis Himmelskötter. Komplettiert wird der Vorstand von Anja Kanter (2. Jugendwartin) und Michael Bohnes (2. technischer Wart), die aber noch nicht im Amt bestätigt werden mussten.

Rekordmeldungen bei den Jugend-Teams

Besonders erfreulich für den ATC ist die Entwicklung beim Nachwuchs. In dieser Saison gibt es sogar einen Melderekord bei den Jugendmannschaften. Gleich 14 Teams nehmen am Spielbetrieb teil. Darunter befinden sich vier Teams der jüngsten Altersklasse. Nachwuchssorgen hat der Verein also derzeit nicht. Es ist eher eine Herausforderung, alle Kinder und Jugendlichen unter einen Hut zu bringen. Zudem sind 13 Seniorenmannschaften gemeldet. Zusammen mit den Heimspielen der Jugend kommt der Verein deshalb so langsam an seine Grenzen bei der Belegung der Plätze.

Plätze sind bereits hergerichtet

Dafür sind die aber wieder in einem guten Zustand, wie der technische Wart Helmut Sandbothe berichtete. Voraussichtlich kann schon in dieser Woche wieder draußen gespielt werden, sofern das Wetter mitmacht. Der erste Spieltag der Saison ist am 27. April terminiert.

Am Sonntag, 7. April, findet zudem beim ATC die Ausbildung des WTV zum Vereins- und Schulsportassistenten, einer Vorstufe zum C-Trainer, statt, an der gleich neun Jugendliche des Vereins teilnehmen werden.