Die Partien der HLZ-Jugend im Überblick:

Soester TV - HLZ mA 30:35

Im für die Meisterschaft nicht mehr relevanten Nachholspiel in Soest kam der Verbandsligist aus Ahlen noch einmal zu einem ungefährdeten Erfolg. Bis zum 7:3 für die Gastgeber (13.) sah es danach noch nicht aus, doch ein Sieben-Tore-Lauf zum 7:10 (19.) drehte die Kräfteverhältnisse komplett. Einer 19:13-Führung des HLZ zur Pause folgten nach dem Seitenwechsel bis zu zehn Tore Vorsprung, die sich bis zum Ende noch halbierten. Da Meister VfL Herford am Samstag sein letztes Saisonspiel gegen die JSG Bockhorst/Dissen-Versmold mit 32:33 überraschend verlor, kann die als Vizemeister feststehende Ahlener A-Jugend in ihrer abschließenden Partie beim TSV Bösingfeld (7. April, 16 Uhr) mit einem Sieg im Endklassement noch bis auf einen Punkt heranrücken.

Westfalia Kinderhaus - HLZ mB2 25:26

Mit dem knappen Erfolg bei Westfalia Kinderhaus sicherte sich die männliche B2 in ihrem letzten Saisonspiel Platz sieben in der Abschlusstabelle der Verbandsliga. Die nachfolgenden Teams haben zwar alle noch eine Partie ausstehen, können die Ahlener aber nicht mehr einholen. Eine enge erste Halbzeit mit wechselnden, knappen Führungen endete mit einem 14:11-Vorsprung für die Gastgeber zur Pause. In der zweiten Hälfte zog das HLZ dann zunächst zwar mehrfach gleich (14:14, 17:17, 18:18), aber nicht vorbei. Das gelang erst mit vier Treffern in Serie zur 23:19-Führung (42.). Beim 24:24 (47.) war Kinderhaus noch einmal gleichauf, hatte zwei weiteren Treffern der Gäste dann aber nur noch den Schlusspunkt zum 25:26 vier Sekunden vor dem Ende entgegenzusetzen.