(H)ausgemachte Probleme: RW Ahlen erwartet den FC Brünninghausen

Bislang war Christian Britscho den Herausforderungen, die bei Rot-Weiß Ahlen auf ihn warteten, mit viel Glauben an das Gute und – wenn notwendig – auch der nötigen Portion (Zweck-)Optimismus begegnet. Probleme sind aus seiner Sicht zu allererst verkleidete Möglichkeiten.

Nach dem Rücktritt von Angelo Daut als Fußball-Abteilungsleiter nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Gütersloh hat der Trainer des kriselnden Oberligisten nach eigenem Bekunden „einen Schnellkurs erhalten“, was er in Zukunft innerhalb und im Umfeld des Vereins noch alles erwarten kann.

Wie viel Einfluss hat der Rücktritt?

Britscho kennt Daut schon aus gemeinsamen Tagen beim VfL Bochum. Dass mit Daut einer seiner wichtigsten Vertrauten geht, dürfte den RWA-Übungsleiter härter treffen, als es ihm seine nach Außen gelebte Zuversicht zuzugeben gestattet. Vor dem Nachholspiel am Mittwochabend (19.30 Uhr) im Wersestadion gegen den FC Brünninghausen jedenfalls beharrt Britscho darauf, dass der Rücktritt des Abteilungsleiters keinen größeren Einfluss auf die gegenwärtige Arbeit habe. „Es ist mein Job, das von der Mannschaft fernzuhalten – und das wird mir auch gelingen“, erklärt Britscho.

Die Duell-Bilanz beider Teams.

Dass der Rückzug Angelo Dauts und die Art und Weise seines Zustandekommens aber doch auch Spuren im Hier und Jetzt hinterlassen dürfte, bestätigt Joachim Krug. „Wir sind alle konsterniert, dass Angelo in einer solchen Phase solch eine Entscheidung trifft. Dass er damit so ein Fass aufmacht, können wir in unserer jetzigen Situation überhaupt nicht gebrauchen. Das zeugt für mich von fehlendem Gespür“, unterstreicht der Sportliche Leiter.

Unnötiger Nebenkriegsschauplatz

„Es gab Dissonanzen im Jugendbereich. Aber ich halte diese Reaktion dennoch für absolut überzogen, und sie ist auch zum falschen Zeitpunkt erfolgt. Damit hat er dem Verein einen Bärendienst erwiesen“, legt Krug nach. Der Klassenerhalt in der Oberliga sei keineswegs selbstverständlich.

„Wir sollten mindestens zwei, besser drei Mannschaften hinter uns lassen. Das wird noch eine ganz harte Nummer. Denjenigen, der die Nerven verliert, wird es erwischen. Und ich warne: Es kann auch uns erwischen. Deshalb brauchen wir nicht auch noch so einen Nebenkriegsschauplatz, wie wir ihn jetzt haben“, so Krug.

Daumendrücken aus der Ferne

Den hätte Angelo Daut am liebsten gar nicht eröffnet. Nach den Aussagen der vergangenen Tage von allen Parteien hält sich der 38-Jährige mit Statements lieber zurück. Wenn er von RWA spricht, tut Daut das häufig noch immer in der ersten Person Plural. Er sagt „Wir“, obwohl er seit Sonntag nun nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft ist. Der erhoffte Impuls, den er mit seiner Wochen im Voraus ausgesprochenen Kündigung auslösen wollte, ist ausgeblieben.

„Die Dinge werden lieber weiter ausgesessen. Das ist schade. Ich hätte mir mehr gewünscht“, sagt Daut. Die Mannschaft und ihr Abschneiden im weiteren Saisonverlauf sei ihm deshalb jedoch keineswegs gleichgültig. „Ich muss erst mal einen gewissen Abstand aufbauen, aber ich werde ihr aus der Ferne die Daumen drücken“, bekräftigt Angelo Daut.

Tagesgeschäft hat Priorität

Aus seiner Sicht hinterlässt er „keinen Scherbenhaufen. Der Plan für die neue Saison steht, die Kaderplanung ist schon gut vorangeschritten. Wir haben auch im nächsten Jahr eine gute Mannschaft auf dem Eis“, sagt Daut. „Damit ist etwas die Luft raus, was die Kaderplanung angeht. Jetzt müssen wir erst mal das Tagesgeschäft meistern“, sagt wiederum Joachim Krug.

Er teilt zwar Dauts Einschätzung, dass die Personal-Akquise bereits ansehnliche Konturen angenommen hat, sieht sich bei der Fertigstellung des Kaders aber wieder auf sich allein gestellt. „Angelo war sehr fleißig und unheimlich viel für den Verein unterwegs. Er war eine klare Erleichterung. Wir brauchen natürlich einen Nachfolger für ihn, damit ich die Sache nicht noch aus dem Grab heraus machen muss“, sagt Krug. Das aber kann dauern.

Zunächst muss ohnehin der Verbleib in der Oberliga gesichert werden. Drei Heimspiele am Stück – das am Mittwoch gegen Brünninghausen , am Sonntag gegen den 1. FC Gievenbeck (15 Uhr) und am kommenden Mittwoch gegen den ASC 09 Dortmund (19.30 Uhr) – könnten die erhoffte Wende zum Guten bringen oder die Rot-Weißen noch näher an den Abgrund heranführen. „Ich glaube, dass sechs bis sieben Vereine den Klassenerhalt bis zum Schluss unter sich ausmachen werden. Es wird noch lange spannend bleiben“, ahnt Christian Britscho.