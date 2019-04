RSF Ahlen richten erneut Radrennen in Dolberg aus

Die NRW-Meisterschaften im Straßenradsport kehren nach Ahlen zurück. Schon vor zwei Jahren bekamen die Radsportfreunde Ahlen den Zuschlag für diese Titelkämpfe und kreierten in Dolberg einen anspruchsvollen Rundkurs. Auf dieser 4,5 Kilometer langen Strecke treffen sich am 5. Mai erneut die besten Rennfahrer Nordrhein-Westfalens, um ihre Meister zu ermitteln.

Als vor zwei Jahren die letzten Meister gekürt waren, hielt sich Torsten Riepl auf die Frage nach einer Wiederholung in Dolberg noch geschickt zurück. Man müsse sich „erst mal zusammensetzen und dann weiter sehen“, sagte der Vorsitzende der Radsportfreunde damals. Immerhin ist es mit einem gewissen Aufwand verbunden, einen Renntag auf solch einer Runde abzuwickeln. Aber: Vor zwei Jahren ernteten die Radsportfreunde eben auch sehr viel Lob. Der Rundkurs mit dem Anstieg auf der Twieluchtstraße ist anspruchsvoll, aber fair.

Radrennen haben Tradition

Radrennen veranstalten können die Ahlener. Das hat in der Wersestadt eine große Tradition. Früher war es der Industrie- und Handelspreis, der tausende Zuschauer an den Kurs an der Rottmann­straße lockte. Später, als sich die Auflagen für solch eine Veranstaltung änderten, war schnell eine neue Heimat gefunden: Das Zechengelände mit seiner ganzen Historie war das passende Ambiente für ein Ahlener Radrennen, das inzwischen nach dem früheren Vorsitzenden Lambert Gombert benannt ist.

Die Zeiten aber haben sich seitdem geändert. Die Teilnehmerzahlen bei allen Vereinen sind deutlich zurückgegangen. Die Gründe dafür sind vielschichtig und haben nicht speziell mit dem Radsport zu tun. Deshalb haben sich die Verantwortlichen der Radsportfreunde etwas überlegt: Man muss etwas Besonderes anbieten.

Angst vor den Kosten

Eine größere Runde wie die in Dolberg zum Beispiel, und das in Verbindung mit einer NRW-Meisterschaft. Damit hatten die Ahlener vor zwei Jahren zu ihrem 50-jährigen Bestehen großen Erfolg. Viele Zuschauer säumten den Streckenrand und funktionierten die Zielgerade am Dillweg in eine Partymeile um. Das will das RSF-Team am 5. Mai wieder für sich nutzen und geht auch in der Vermarktung noch weiter. Wie bei der Tour de France werden im Rennen der Elite ein Sprint- und ein Bergtrikot vergeben.

Bei den Sponsoren kommt diese Idee offenbar an. Willi Schnafel, der Geschäftsführer der Radsportfreunde und seit vielen Jahren in die Organisation mit eingebunden, ist derzeit auf Werbetour – und will auch die Zielkurve mit einem passenden Spruch „verkaufen“. Man habe Angst gehabt vor den Kosten, gibt Willi Schnafel zu. „Aber wir gehen jetzt andere Wege. Wir kriegen das gestanzt.“ Die Radsportfreunde wollen mehr Pepp in ihr Rennen bringen und sind dankbar für die neue Chance, die sich dafür bietet.